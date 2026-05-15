Paul Jankes Bachelor-Comeback: Jessica Haller ist irritiert

Paul Jankes (44) Rückkehr als Bachelor sorgt nicht nur bei Fans für Gesprächsstoff, sondern auch bei einer, die ihn gut kennt: Jessica Haller (36) meldete sich jetzt in einem Instagram-Livestream zu Wort und zeigte sich sichtlich verwundert über das TV-Comeback ihres alten Bekannten. Die ehemalige RTL-Bachelorette gab offen zu, dass sie die Nachricht zunächst kaum fassen konnte. "Ich kenn' Paul Janke ja echt gut, gell. Ich mag ihn als Menschen. Aber für mich ist es eine absolute Vollkatastrophe, dass dieser Mensch keinen Partner hat. I don't know. Ich hab immer gedacht, dass er Single bleiben möchte. Also, das ist auch das, was er mir so gesagt hat", verrät Jessica im Livestream.

Denn Jessica ist überzeugt: Optionen seien für Paul definitiv da gewesen. "Die Möglichkeiten hatte er doch schon alle. Warum denn jetzt noch mal im TV?", fragte sie sich im Stream. Lange habe sie gedacht, er wolle gar keine Beziehung eingehen. Dennoch lässt sie die Möglichkeit offen, dass er jetzt wirklich auf der Suche ist. Als Reality-TV-Fan wünsche sie sich für Paul vor allem eines – ein gutes Casting. Für sie sei es gerade deshalb so verwirrend, weil auf diesem Weg eine Frau zu finden, die es ernst meint, nicht so einfach sei.

Bereits vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass der 44-Jährige unter dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" bei RTL auf Liebessuche geht – ganze 14 Jahre nach seiner ersten Staffel. Damals hatte er zwar eine Gewinnerin gewählt, eine dauerhafte Liebe war daraus jedoch nicht entstanden. Seitdem blieb er dem Vernehmen nach standhaft solo – was auch Jessica offenbar so wahrgenommen hatte. Nun rätselt sie wie viele andere: "Will er eigentlich Single bleiben, oder was ist da los?"

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

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Imago Paul Janke bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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