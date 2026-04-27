Nach Gerüchten: Jessica Haller postet Date-Clip mit Johannes

Mit einem romantischen Date-Video hat Jessica Haller (36) nun auf die Trennungsgerüchte reagiert, die zuletzt um sie und ihren Mann Johannes Haller (38) kursierten. Die beiden Influencer sind in dem Clip gemeinsam auf einem Felsen am Meer zu sehen, wo sie bei Es Vedrà auf Ibiza den Sonnenuntergang in romantischer Zweisamkeit genießen. Das Video postete Jessica auf Instagram – und sendete damit ein deutliches Zeichen an alle, die an ihrer Ehe gezweifelt hatten. Dazu teilte sie einen nachdenklichen Text über das Loslassen von Aufschub und das Genießen des Moments. Zuvor hatte ihr Solo-Aufenthalt in Düsseldorf für Fragezeichen gesorgt, weil Johannes mit der gemeinsamen Tochter auf Ibiza geblieben war.

In ihrer Story hatte die Influencerin die Gerüchte bereits aufgegriffen und erklärt, es gehe allen gut und sie wundere sich über die Spekulationen. Nun liefert der neue Post Bilder, die für sich sprechen: Jessica und Johannes genießen die goldene Stunde, lehnen aneinander und blicken aufs Meer. Zu dem Clip schrieb Jessica auf Instagram nachdenkliche Zeilen, die den Augenblick über den Alltag stellen: "Später machen wir das mal." Es folgt eine Aufzählung der vielen Vorbehalte, die Momente im Leben oft verzögern: "Später, wenn mehr Zeit ist. Später, wenn der Stress weniger wird. Später, wenn der perfekte Moment kommt." Dann dreht sie die Perspektive: "Aber der Kaffee wird kalt. Die Menschen um uns herum werden älter. Und aus 'später' wird nie." Ihr Fazit fasst die Botschaft des Abends zusammen: "Wir haben einfach einen Rucksack gepackt. Kein Plan. Kein perfekter Moment. Nur wir, Es Vedrà, und ein Sonnenuntergang, der uns daran erinnert — das Leben passiert jetzt. Nicht später."

Die Botschaft, die Jessica mit ihren Worten an ihre Follower weitergibt, knüpft an die Eindrücke an, die sie in den vergangenen Tagen aus Düsseldorf geteilt hatte. Dort hatte sie deutlich gemacht, wie sehr sie sich auch in ihrer alten Heimat wohlfühlt und wie gut ihr kleine Auszeiten tun. Gleichzeitig zeigt der jetzige Clip, dass für das Paar gemeinsame Erlebnisse genauso wichtig sind wie individuelle Momente. Die ehemalige Bachelorette und der Realitystar, die seit Längerem als Familie zwischen Ibiza und Deutschland pendeln, geben ihren Fans damit einen selten persönlichen Einblick in ihr Beziehungsleben. Während Johannes sich auf der Insel um Job und Alltag kümmert, lässt Jessica ihre Community immer wieder daran teilhaben, wie sie Familie, Partnerschaft und eigene Bedürfnisse in Einklang bringt – und macht nun mit ihrem Date am Meer deutlich, welchen Stellenwert bewusst verbrachte Zeit zu zweit für sie hat.

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller am Bodensee im August 2024

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