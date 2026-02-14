Wegen Epstein-News: Jessica Haller geht es nicht gut

Jessica Haller (35) hat ihren Fans in einer nachdenklichen Instagram-Story Einblick in ein aktuelles Tief gegeben. Die Reality-Bekanntheit antwortete in einer Fragerunde auf "Wie geht’s dir?" und erklärte, dass es ihr derzeit "nicht so gut" gehe. Auslöser seien die jüngsten Berichte rund um den Epstein (†66)-Fall, in die sie sich vor ein paar Tagen "zu tief" eingelesen habe. Die Influencerin schilderte, wie sie die Schilderungen über das Leid Minderjähriger erschüttern, und dass sie als Mutter dadurch noch intensiver mit Angst und Ohnmacht ringe.

In mehreren Sequenzen formulierte Jessica klar, wie stark sie der Nachrichtenkonsum aus der Bahn geworfen habe. "Ich merke, wie sehr mich solche Themen aus der Bahn werfen", schrieb sie und betonte, dass sie die Gewalt und das lange Ungesehenbleiben im Fall als kaum erträglich empfinde. Die Unternehmerin beschrieb, wie Social Media und News "unglaublich manipulativ" sein können, sie in einen "wahnsinnigen Strudel" zögen und ihr "mental den Boden unter den Füßen" wegziehen. Zwischen Schutzinstinkt und Angst schwankend, wolle sie nun die Notbremse ziehen: "Ich sammle mich gerade wieder. Komme zurück zu mir... Und hab mir fest vorgenommen, nichts mehr zu konsumieren!" Zugleich richtete sie einen Appell an ihre Community: Man solle Grenzen setzen und "nicht alles glauben", was man sehe.

Abseits der akuten Gefühlslage zeigte Jessica auch, worauf sie privat baut, um stabil zu bleiben. Sie sprach von ihrer "heilen Welt", die sie nicht als perfekt, sondern als notwendigen Rückzugsort versteht. Enttäuschungen hätten sie vorsichtig gemacht, ihr persönlicher Kreis sei bewusst klein. Wenn die Influencerin von ihrem Kind erzählt, klingt Nähe und Vertrauen mit: Der Blick auf dieses Unschuldige verstärke zwar die Angst, aber auch den Wunsch, es ohne ständige Furcht großzuziehen. Ihr Reminder an sich und andere fasst das zusammen, was ihr im Alltag Halt gibt: selektieren, schützen, Maß finden – und dann Schritt für Schritt wieder zu sich kommen.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und ihre Tochter Hailey, Januar 2025

