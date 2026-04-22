Was ist mit Hailey und Johannes? Jessica Haller klärt auf

Jessica Haller (36) hält sich derzeit nicht in ihrer Wahlheimat Ibiza auf, sondern ist zu Besuch in Düsseldorf – und genießt die Zeit dort sichtlich. Die Realitystar-Bekanntheit teilte auf Instagram Bilder von Blumen und Geschenken und ließ ihre Follower wissen, wie sehr sie die Stadt als ihre Heimat empfindet. Dass sie jedoch ohne Ehemann Johannes Haller (38) und Töchterchen Hailey-Su unterwegs ist, ließ in der Community schnell Spekulationen entstehen. Viele Fans fragten sich, ob womöglich etwas mit ihrer Beziehung nicht stimmt – und auch der Aufenthaltsort der kleinen Hailey-Su sorgte für Fragezeichen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Jessica nun zu Wort und räumte die Gerüchte unmissverständlich aus dem Weg. "Ich habe da ein, zwei Sachen gelesen. Die haben mich ein bisschen irritiert. Ob ich denn noch mit Johannes zusammen sei und wo Hailey ist. Ich kann euch sagen, den beiden geht es mehr als gut", stellte sie klar. Die Influencerin betonte, dass sie und Johannes regelmäßig in Kontakt seien und die Familie per FaceTime miteinander verbunden bleibe. Auch über ihren Mann äußerte sie sich positiv: "Der ist auch super busy und macht seinen Kram. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass jeder auf seine Kosten kommt." Und auch für sich selbst fand sie klare Worte: "Es ist meine Heimat. Ich blühe hier einfach so auf."

Ende letzten Jahres zeigte Johannes auf Instagram, wie emotional ihre Geschichte damals wirklich begann. In einem zusammengeschnittenen Video war zu sehen, wie er nach seinem Aus bei Die Bachelorette geknickt die Koffer packen musste, während Jessica mit den Tränen kämpfte. Dazu schrieb er: "In den 20ern wirst du die Liebe deines Lebens kennenlernen, aber es ist noch nicht eure Zeit. Glaube an die Liebe, kämpfe dafür und höre nicht auf die Menschen, die dir etwas anderes sagen." Auch Jessica reagierte sofort und kommentierte: "Nie im Leben. Gänsehaut! Bin so froh, dass du nie aufgegeben hast." Unter dem Post feierten Fans das Paar mit Liebesbekundungen wie "Einfach süßeste Liebesgeschichte überhaupt" und "Traumpaar". Ein Nutzer brachte es besonders überschwänglich auf den Punkt: "Das Schönste für mich ist tatsächlich, dass aus dieser ganzen Social-Media-Bubble etwas Vernünftiges entstanden ist. Ihr seid fleißig, intelligent und euer Erfolg sowie eure Beziehung ist zu 100 % gegönnt."

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

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Instagram / jessica_haller Hailey-Su, Johannes und Jessica Haller, Oktober 2025