Diese Bachelors-Kandidatin ist mit Jessica Haller verwandt

Gestern ist die 16. Staffel Die Bachelors auf RTL+ gestartet. In der ersten Folge werden nicht nur die beiden Rosenkavaliere Sebastian Paul und Tim Reitz vorgestellt, sondern auch die 22 Kandidatinnen, die die Herzen der Junggesellen erobern wollen. Eine davon ist Michelle. Ihre Motivation, an der Show teilzunehmen, ist eine ganz besondere: In ihrem direkten Umfeld gibt es ein Beispiel, das zeigt, wie erfolgreich das Experiment Bachelor enden kann...

In der ersten Folge wird Michelle an ihrem Arbeitsplatz von den Kameras begleitet: Die 28-Jährige arbeitet als medizinische Fachangestellte im Krankenhaus. Als sie dann einen Facetime-Anruf annimmt, strahlt den Zuschauern ein bekanntes Gesicht entgegen – Jessica Haller (36). "Meine tolle Cousine ist die Jessica Haller, ehemals Paszka", verrät Michelle strahlend. Jessica nahm an Die Bachelorette teil und lernte damals ihren Ehemann Johannes Haller (38) kennen. "Wenn sie ihre große Liebe hier gefunden hat, vielleicht klappt’s ja auch bei mir", hofft Michelle.

Jessica hat mit den Rosenshows viele Erfahrungen sammeln dürfen. 2014 nahm sie an der vierten Staffel von Der Bachelor teil und kämpfte dort um das Herz von Christian Tews (45). In der fünften Nacht der Rosen musste sie jedoch die Koffer packen. 2017 kehrte sie als Bachelorette zurück und verließ die Show mit David Friedrich (36). Der Zweitplatzierte Johannes entpuppte sich aber schließlich als der richtige Partner für sie – die beiden sind seit 2020 liiert. Einen guten Rat hat die 36-Jährige für ihre Cousine ebenfalls parat. "Egal, wer dir was sagen möchte, du hörst auf dich selbst und auf dein Bauchgefühl", betont Jessica am Telefon.

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Stefan Gregorowius / ActionPress Jessica Haller, Influencerin

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Michelle, Medizinische Fachangestellte aus Essen

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025