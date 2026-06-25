Vanessa Mai war kurz vorm Ausrasten bei Silbereisens Show

Für das Fernsehpublikum sah alles makellos aus – doch hinter den Kulissen von Florian Silbereisens (44) "Schlagerbooom" erlebte Vanessa Mai (34) einen emotionalen Ausnahmezustand. Im Podcast "Schön laut" mit Lola Weippert (30) sprach die Sängerin jetzt offen darüber, wie turbulent die Aufzeichnung der beliebten Schlagershow wirklich war. Auf eine nahezu perfekte Generalprobe folgte am eigentlichen Showtag ein richtiges Tief: Die Haare saßen nicht, die Müdigkeit machte ihr zu schaffen, und obendrein musste sie stundenlang mit ihrem Team in einem einzigen Raum ausharren – ohne jegliche Privatsphäre. "Ich war nicht so selbstsicher, ich habe mich einfach unwohl gefühlt", gab sie freimütig zu.

Ausgerechnet ihr Ehemann und Manager Andreas Ferber war es, der sie in dieser Situation wieder aufbaute. Mit den Worten "Der Tag kommt nicht wieder" holte er sie aus ihrem mentalen Tief. Dass es ihr auf der Bühne trotzdem gelang, alles hinter sich zu lassen, beweist, wie professionell die Sängerin mit dem Druck umging. An beiden Tagen habe sie laut eigener Aussage den "Spaß ihres Lebens" gehabt – vom Drama backstage war vor den Kameras nichts zu spüren. Mit einem Augenzwinkern beschrieb sie ihre Auftritt-Energie schließlich so: "Am zweiten Tag hatte ich eine Attitude, als ob ich jemanden verprügeln will auf der Bühne."

Im Nachhinein zieht Vanessa daraus auch eine persönliche Lektion. "Die Unsicherheiten nehmen dir so krass den Moment und die rauben dir so diese Lebenszeit, die du eigentlich ja schön verbringen könntest", reflektierte sie im Podcast. Die Schlagersängerin ist seit Jahren mit ihrem Manager Andreas verheiratet, der sie nicht nur beruflich begleitet, sondern offenbar auch in schwierigen Momenten als wichtige Stütze an ihrer Seite steht. Die Sängerin nimmt ihre Community regelmäßig auf Social Media in Proben-Alltag, Tourstress und private Wohlfühlmomente mit und zeigt, dass hinter der Powerfrau auf der Bühne auch jemand steckt, der mit Unsicherheit umzugehen lernt.

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Getty Images Vanessa Mai, Musikerin

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Getty Images Vanessa Mai und Florian Silbereisen beim Oktoberfest im Jahr 2016

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen