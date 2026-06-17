Rührend: Vanessa Mai verrät unter Tränen ihre größte Angst

Was als spielerisches Experiment begann, wurde zu einem sehr emotionalen Moment: Im Podcast "Schön laut" stellten sich Vanessa Mai (34) und Lola Weippert (30) gegenseitig sogenannte "Fragen zum Verlieben" – ein Fragenkatalog, der auf ein Experiment des US-Forschers Arthur Aron zurückgeht und zeigen soll, wie schnell zwei Menschen durch persönliche Antworten eine tiefe emotionale Verbindung aufbauen können. Als Vanessa ihre Co-Moderatorin fragte, wie sie sich wohl ihren eigenen Tod vorstelle, beantwortete Lola das mit einem Schmunzeln und scherzte über ihre eigene Tollpatschigkeit. Doch bei der Sängerin kippte die Stimmung schlagartig: Vanessa brach in Tränen aus und offenbarte eine ihrer tiefsten Ängste – das Szenario, länger zu leben als ihr Ehemann Andreas Ferber.

"Ich kann auf jeden Fall sagen, meine größte Angst wäre, länger zu leben als Andreas", gestand Vanessa unter Tränen im Podcast. Kurz darauf folgte der nächste emotionale Ausbruch: "Jetzt muss ich weinen!" Der Gedanke an ein Leben ohne ihren Mann, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, sei "wirklich mein Triggerpunkt" und "das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann". Sie gehe sogar so weit zu sagen, ohne ihn "gar nicht mehr lebensfähig" zu sein – und wer das als Unselbstständigkeit auslege, den lasse sie kalt: "Ist mir total egal, was die Leute sagen!" Lola versuchte die Situation behutsam aufzufangen und entgegnete tröstend: "Das finde ich aber ganz schön!" Abschließend fand Vanessa noch deutliche Worte für ihre Einstellung zum Leben: "Ich liebe das Leben so sehr, aber halt nur mit ihm. Alleine wäre es für mich gar nicht lebenswert."

Im Podcast "Schön laut" gibt Vanessa regelmäßig intime Einblicke in ihre Beziehung zu Andreas. Zuletzt sorgte sie damit für Lacher, als sie verriet, sich ihr eigenes Geburtstagsgeschenk bestellt und ihrem Mann einfach die Rechnung hingelegt zu haben. Neben diesen humorvollen Momenten zeigt die Sängerin dort also auch ihre verletzlichere Seite – und macht deutlich, wie sehr ihre Ehe für sie den Mittelpunkt ihres Lebens bildet.

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber, 2022