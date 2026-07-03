Jeden Abend ein Gebet: Warum es Vanessa Mai so wichtig ist

Ein persönliches Bekenntnis hat Vanessa Mai (34) jetzt in ihrem Podcast "Schön laut" geteilt: Die Schlagersängerin verrät, dass sie jeden Abend im Bett zu Gott betet – und das schon, seit sie denken kann. "Ich bete tatsächlich jeden Abend im Bett zu Gott. Mache ich, seit ich denken kann", sagt sie offen. Dabei spreche sie stets dieselben Sätze, die vor allem von Dankbarkeit geprägt seien. "Es sind immer die gleichen Sätze, es ist mit der Hand zusammenschlagen und das Kreuz machen und sowas", erklärt die Sängerin. Schon als Kind habe sie Briefe an Gott geschrieben.

Bemerkenswert dabei: Vanessa ist längst aus der Kirche ausgetreten. Für sie ist das jedoch kein Widerspruch. "Für mich gehört das nicht zusammen", betont sie. Das Beten sei für sie fester Bestandteil ihres Alltags – "Ich glaube, es gibt keinen Tag, es gibt keinen Abend, an dem ich das nicht mache. Jeden Abend ist es das Letzte, was ich mache." Ihre Podcast-Partnerin Lola Weippert (30) zeigte sich von diesem Geständnis sichtlich überrascht: "Allein dafür hat sich diese Podcast-Folge jetzt schon gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass du betest, aber ich finde es irgendwie ganz süß", so die Moderatorin. Auch Lola ist aus der Kirche ausgetreten, allerdings aus anderen Beweggründen: "Ich wollte Steuern sparen und ich glaube nicht an Gott." Stattdessen glaube sie ans Universum und an Energie. Beide wünschen sich gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Lola fasst es so zusammen: "Bleibt doch alle in eurem Glauben, aber lasst euch damit einfach in Ruhe und in Frieden."

Für Vanessa hat der Glaube eine tiefe persönliche Bedeutung. "Wenn du an irgendwas glaubst, dann bringt es eine Demut in dein Leben. Und das finde ich wichtig und schön", sagt sie. Der Podcast "Schön laut" ist für die 34-Jährige zuletzt ohnehin ein Ort für besondere Offenheit geworden: Erst kürzlich brach sie dort in Tränen aus, als sie über ihre größte Angst, die mit ihrem Ehemann Andreas Ferber zu tun hat, sprach.

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Januar 2026

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021