"Weiche Lippen": Miri schwärmt vom Kuss mit Bachelor Tim

In Folge acht von Die Bachelors war es endlich so weit: Miri bekam den heiß ersehnten Kuss von Bachelor Tim Reitz. Schon in der Folge zuvor hatte sie von einer Annäherung mit Tim geträumt, jedoch lehnte er ihre Avancen damals ab. Im Interview mit Promiflash erzählt Miri nun, wie sie den Kuss erlebt hat. "Ich dachte nur: 'Ah, so fühlt sich das also an. Wow, hat der weiche Lippen'", beschreibt Miri schwärmend. Für die Immobilienverwalterin scheint die Annäherung des Rosenkavaliers ein echter Volltreffer gewesen zu sein.

Sie habe darauf gewartet, ob der Kuss in ihr etwas wie Glück, Freude oder Wärme auslöst. Miri erklärt: "Es gibt Küsse, da spürt man etwas, und Küsse, da spürt man nichts. Ich wollte wissen, wie es bei Tim ist." Dass es bei vorherigen Dates mit der Intimität nicht klappen wollte, ist Miri nun egal. "Das Timing spielt für mich keine Rolle, ich brauche einfach meine Zeit, bis ich mich öffnen kann, und bei uns hat es einfach länger gedauert, bis wir auf die tiefgründige Ebene gekommen sind. Wenn der Kuss früher gefallen wäre, wäre er wahrscheinlich oberflächlich und hätte nicht dieselbe Bedeutung", betont sie im Gespräch mit Promiflash.

Miri ist in dieser Staffel nicht die Einzige, die von Tim geküsst wurde. Bereits zuvor hatte er sich den Kandidatinnen Kim und Vivi genähert. Vor allem Kim gilt als eine der Favoritinnen des Unternehmers – sie hatte sich den allerersten Kuss gesichert und pflegt ein enges Verhältnis zu ihm. Dass Tim nun auch mit Miri geknutscht hat, trifft sie daher sehr. "Natürlich war das für mich kein schönes Gefühl und es hat mich innerlich traurig gemacht", gesteht sie im Promiflash-Interview, betont aber auch: Sie wusste vorab, worauf sie sich einlässt.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Miri, Immobilienverwalterin aus Berlin

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026