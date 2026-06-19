Kuss-Flop: Sie kassiert einen Korb von Bachelor Tim Reitz

Romantischer könnten die Umstände kaum sein: Sonnenuntergang, Meeresrauschen, ein Traumstrand in Südafrika und den Junggesellen Tim Reitz ganz für sich allein. Die Bachelors-Kandidatin Miri darf als einzige nach einem Gruppendate bei dem Rosenkavalier bleiben und diesen Moment mit ihm genießen. Für sie der ideale Zeitpunkt für den ersehnten ersten Kuss. Ihr Plan: einfach direkt fragen. "Hast du schon mal jemanden am Strand geküsst?", hakt sie bei Tim nach. Doch statt Romantik bekommt sie eine knappe Antwort: "Tatsache." Kein Näherkommen, kein Kuss – Miri verlässt das Date schließlich bedröppelt.

"Ich dachte mir auch, der hätte ja meinen Arm nehmen können, um mich zu wärmen. Aber da war noch ein halber Meter zwischen uns. Schade", klagt Miri danach. Das ernüchternde Fazit des Abends: Für sie habe sich das Date angefühlt, als würde sie "mit einem Bekannten sprechen". Der Kuss-Moment, den sie sich so sehr erhofft hatte, blieb aus. Im Rückblick findet sie die Szene selbst unangenehm: "Das war total peinlich. Ein bisschen cringe. Bisschen. Maximal cringe." Im Einzelinterview erklärt Tim später selbst, warum Miris Vorgehen bei ihm nicht die erhoffte Wirkung hatte. "Das ist ein bisschen zu plump [...]. Wenn ich aufgefordert werde zu küssen, dann fühle ich das auch nicht", kritisiert der Bachelor.

Im Verlauf der Staffel kam es zwischen Tim und Kim sowie Vivi zu einer Annäherung. Die übrigen Kandidatinnen blieben bislang ungeküsst – ein Umstand, der in der Ladys-Villa schnell für Spannungen und Eifersucht sorgen kann. Im Interview mit Promiflash machte Tim jedoch bereits deutlich, dass er für solches Verhalten wenig Verständnis aufbringen kann. "Ich finde es attraktiv, wenn jemand seine Gefühle wahrnimmt, aber trotzdem bei sich bleibt und nicht anfängt, sich mit anderen zu vergleichen", betonte er.

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RTL Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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RTL Tim Reitz und Miri bei "Die Bachelors"