Bachelor Tim küsste auch Miri: Das sagt Favoritin Kim dazu

Kim gilt als eine der Favoritinnen von Tim Reitz bei Die Bachelors. Sie sahnte den ersten Kuss ab und scheint eine enge Verbindung zu dem Rosenkavalier zu haben. Kurz danach küsste Tim noch Vivi und in der aktuellen Folge schließlich auch Miri. Im Interview mit Promiflash spricht Kim darüber, was insbesondere der letzte Kuss in ihr ausgelöst hat. "Natürlich war das für mich kein schönes Gefühl und es hat mich innerlich traurig gemacht, aber ich wusste, worauf ich mich einlasse und dass solche Situationen dazugehören können", erklärt sie, gesteht aber auch: "Leicht war es aber auf jeden Fall nicht."

Kim macht also kein Geheimnis daraus, dass sie Tims Kuss mit Miri getroffen hat. Auch ihre Konkurrentin Vivi sprach in der aktuellen Folge bereits an, dass sie nach der Annäherung von Tim und Miri daran zweifelt, ob sie noch weiter um den Bachelor kämpfen sollte. Im Gespräch mit Promiflash verrät Kim, warum ihr der Kuss so zugesetzt hat: "Für mich war es zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr nur die körperliche Anziehung, wie es nach außen gewirkt hat. Durch unsere Gespräche und die gemeinsame Zeit hatte ich bereits Gefühle für ihn entwickelt und mich etwas verknallt."

Miri ihrerseits hatte sich den Kuss mit Tim schon lange gewünscht. In der aktuellen Folge wurde ihr Wunsch schließlich erfüllt: Nach einem gemeinsamen Zipline-Abenteuer und einem entspannten Moment bei einem Glas Sekt beugte Tim sich unvermittelt zu ihr vor und küsste sie. Für die 28-jährige Immobilienverwalterin war es also ein lang ersehnter Schritt – der Kim als eine der Favoritinnen nun vor neue emotionale Herausforderungen stellt.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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RTL Kim und Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026