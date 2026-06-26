Catherine Laga'aia & Dwayne Johnson feiern "Vaiana"-Premiere

Auf einem blauen Teppich in Sydney haben Dwayne Johnson (54) und Catherine Laga'aia jetzt gemeinsam die Werbetrommel für die Realverfilmung von "Vaiana" gerührt. Die beiden Co-Stars posierten beim Promoevent im ICC Sydney Theatre für die Fotografen und sorgten damit für echte Stimmung in Down Under, wie Just Jared berichtet. Während der 54-jährige Dwayne in einem cremefarbenen Jackett, schwarzer Hose und einem weißen Blumenschal auftrat, strahlte die 19-jährige Catherine in einem weißen Kleid mit beigem Blumenmuster. Auch Regisseur Thomas Kail war bei dem Event zugegen und präsentierte stolz die Live-Action-Adaption des beliebten Animationsfilms.

In der Realverfilmung mit dem Titel "Moana" schlüpft Dwayne in die Rolle des Halbgotts Maui, dem er bereits in der englischen Zeichentrickversion seine Stimme geliehen hatte. Catherine übernimmt die Titelrolle der Moana – und das in ihrem allerersten Kinofilm. Zum Cast gehören außerdem Rena Owen, John Tui und Frankie Adams. Zudem wurde nun bekanntgegeben, dass Jemaine Clement ebenfalls zurückkehrt: Er leiht dem riesigen, auf Glitzer versessenen Krebs Tamatoa seine Stimme. Als ausführende Produzenten sind neben Dwayne auch Auli'i Cravalho (25) tätig, die im Animationsfilm die Stimme von Moana war. In die Kinos kommt die Realverfilmung am 9. Juli.

Der Originalfilm "Vaiana" erschien 2016 und erzählt die Geschichte der jungen Polynesierin Moana, die auf Geheiß des Ozeans aufbricht, um gemeinsam mit dem Halbgott Maui das Schicksal ihres Volkes zu wenden. Der Film war weltweit ein großer Erfolg und begeisterte Millionen Zuschauer. Für Dwayne ist die Rückkehr als Maui eine Herzenssache: Der Schauspieler hat selbst polynesische Wurzeln – sein Großvater war samoischer Häuptling – und pflegt eine enge Verbindung zur Kultur, die der Geschichte zugrunde liegt. Übrigens: Für seine Rolle musste er einiges auf sich nehmen. Um die ikonische Figur aus dem beliebten Animationsfilm zu verkörpern, trug Dwayne rund 18 Kilogramm zusätzliches Gewicht am Körper.

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Getty Images Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson bei Disneys "Moana" Special Event im ICC Sydney Theatre

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Getty Images Thomas Kail, Dwayne Johnson und Catherine Lagaʻaia bei Disneys "Moana"-Special-Event im ICC Sydney Theatre

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016