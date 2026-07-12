Dwayne Johnson trug für "Vaiana" einen 18-Kilo-Bodysuit

Mit der Realverfilmung von "Vaiana" ist Dwayne Johnson (54) gerade in den Kinos zu sehen – und enthüllt nun ein überraschendes Geheimnis rund um seinen Körper in dem Streifen. Der Schauspieler schlüpft darin erneut in die Rolle des Halbgotts Maui, die er bereits in der Animationsversion verkörpert hatte. Für den Auftritt als muskelbepackter Demigott musste Dwayne jedoch zu einem ungewöhnlichen Mittel greifen: Er trug während der Dreharbeiten einen rund 18 Kilogramm schweren Bodysuit.

Der Grund dafür liegt in der Produktionsplanung. Direkt vor den Dreharbeiten zu "Vaiana" hatte Dwayne den Independentfilm "The Smashing Machine" abgedreht, in dem er einen UFC-Kämpfer spielte. Für diese Rolle hatte er deutlich mehr Gewicht auf die Waage gebracht. Gegenüber E! News erklärte er: "Ich kam vom 'Smashing Machine'-Set und war 23 Kilogramm schwerer als jetzt." Für eine vollständige körperliche Transformation blieb schlicht keine Zeit. "Wir hatten erwogen, dass ich einfach so ans Set komme, wie ich beim 'Smashing Machine' ausgesehen habe, aber der Körper war einfach viel zu unterschiedlich", so Dwayne weiter. "Wir sind Hüter der Integrität, aber auch die Fans sind Hüter der Integrität, und wenn ich so ans Set gekommen wäre, hätte es eine komplette Organabstoßung gegeben. "Der Bodysuit erwies sich dabei nicht nur als Lösung für das Körperproblem, sondern auch als praktische Hilfe für das Effektteam: "Es hat auch super funktioniert wegen der visuellen Effekte, weil die Tattoos lebendig sind. Es war einfacher für das Visual-Effects-Team und ein besseres Erlebnis für das Publikum, es auf dem Suit zu sehen", erläuterte er.

Dwayne hatte Maui ursprünglich im Jahr 2016 im Animationsfilm "Vaiana" seine Stimme geliehen. Der Schauspieler ist nicht nur als Filmstar bekannt, sondern war zuvor auch als Wrestler unter seinem Ringnamen "The Rock" weltberühmt geworden. Privat ist er Vater von drei Töchtern.

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Getty Images Dwayne Johnson auf der Bühne bei der Moana-Weltpremiere im Hollywood Bowl in Los Angeles

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Getty Images Dwayne Johnson performt einen polynesischen Tanz

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016