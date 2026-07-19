"Vaiana" floppt: Disney kassiert vernichtende Bewertungen

Disneys neueste Realverfilmung "Vaiana" ist am 9. Juli in den Kinos gestartet – und das mit einem denkbar schlechten Echo. Auf der bekannten Bewertungsplattform Rotten Tomatoes kommt der Film bei den Kritikern bislang auf gerade einmal 36 Prozent. Auch der Einsatz von Hollywood-Star Dwayne Johnson (54) in einer Hauptrolle konnte die Rezensenten nicht überzeugen. Besonders die visuelle Gestaltung des Films sorgt für Unmut: Während das Animationsoriginal von 2016 für seine farbenfrohe Optik und seine mitreißende Geschichte gefeiert wurde, sehen viele Kritiker in der Live-Action-Version keinen überzeugenden Mehrwert. Eine Rezension bringt es auf den Punkt: "Diese Realverfilmung von 'Vaiana' ist ein seelenloser Abklatsch."

Trotz der harschen Urteile landet "Vaiana" im Disney-internen Ranking der Realverfilmungen nicht ganz auf dem letzten Platz. Gleich drei weitere Produktionen schneiden noch schlechter ab: "102 Dalmatiner" kommt auf 30 Prozent, "Alice hinter den Spiegeln" auf 29 Prozent und die 2022 erschienene Neuauflage von "Pinocchio" auf 27 Prozent. Hinzu kommt, dass noch nicht alle Kritiken veröffentlicht wurden und die Bewertungen des allgemeinen Publikums bislang noch ausstehen – der Score könnte sich also noch verschieben.

Doch während die Realverfilmung gerade einen Dämpfer kassiert, hatte Dwayne vor einer Woche schon die nächste Hoffnung für Fans angedeutet. Bei einem Pressetermin in Rio de Janeiro sprach der Schauspieler laut Variety überraschend konkret über "Vaiana 3". Offiziell bestätigte Disney das Projekt zwar nicht. Aber Dwayne ließ durchblicken, dass hinter den Kulissen bereits Gespräche liefen. Auch bei den Kreativen nannte er laut dem Bericht schon klare Namen. "Wir haben die großartigen Jared Bush und Dana Ledoux Miller, die bereits als Drehbuchautoren für uns gearbeitet haben … sie werden 'Vaiana 3' schreiben", verriet der Schauspieler.

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Imago Poster zum Film "Moana (2026)"

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016

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Getty Images Dwayne Johnson performt einen polynesischen Tanz