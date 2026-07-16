So emotional war der "Vaiana"-Dreh für die Hauptdarsteller

Seit dem 9. Juli 2026 ist die Live-Action-Verfilmung von Disneys Animationsklassiker "Vaiana" in den deutschen Kinos zu sehen. Hauptdarstellerin Catherine Laga'aia (19) schlüpft darin in die Rolle der Titelheldin, die sich gemeinsam mit Halbgott Maui – gespielt von Dwayne Johnson (54) – auf eine abenteuerliche Reise über den Ozean begibt, um die polynesischen Inseln zu retten. Was dabei hinter den Kulissen los war, haben Catherine und Regisseur Thomas Kail jetzt in einem Interview mit kino.de verraten: Wilde Stuntszenen auf und im Wasser, jede Menge Emotionen und unvergessliche Momente am Set machten den Dreh zu einem besonderen Erlebnis.

Für Thomas Kail war es dabei nicht nur wichtig, spektakuläre Actionszenen zu inszenieren, sondern vor allem eine glaubwürdige Familiendynamik zu schaffen. "Indem wir diese Familie als Grundlage geschaffen haben, wollten wir versuchen, Vaiana zu erden und ihr ein Gefühl der Verwurzelung zu geben", erklärte er im Interview. Einen ganz besonderen Platz nimmt für beide der Song "Ich bin Vaiana" ein. Catherine verriet, dass die Musik beim Drehen der Szenen laut auf dem Set lief – und dass die Anwesenheit von Rena Owen, die Oma Tolla spielt, den Moment noch intensiver machte: "Man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann, und man hat diese echte Emotion, die man aus dieser wirklich schönen Szene mit ihr vor dem Lied aufbaut, und dann steigert man sich zu dieser Art Höhepunkt, bei dem sie ins Wasser springt."

Auch Thomas schwärmte von Catherines Darbietung in genau diesem Moment: "Catherines Darbietung in diesem Lied und dieser Moment im Film wird durch unser VFX-Team und Bill Westenhofer wirklich wunderschön in Szene gesetzt (...)". Er fügte hinzu, dass sich der Moment, in dem Oma im Film zurückkehrt, emotional "verdient" anfühle. Catherine selbst ist erst seit wenigen Jahren im Filmgeschäft aktiv – mit der Hauptrolle in "Vaiana" übernimmt die junge Australierin nun eine der wohl begehrtesten Disney-Rollen überhaupt und tritt damit in große Fußstapfen.

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Getty Images Catherine Laga'aia Bei der Weltpremiere von Disneys "Moana" im Hollywood Bowl in Los Angeles

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Getty Images Thomas Kail, Dwayne Johnson und Catherine Lagaʻaia bei Disneys "Moana"-Special-Event im ICC Sydney Theatre

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Getty Images Catherine Laga'aia bei der Eröffnung der Disney Moana Experience in London, 30. Juni 2026