Für Maui: Dwayne Johnson trug 18-Kilo-Prothesen in "Vaiana"

Dwayne Johnson (53) schlüpft für die Realverfilmung von "Vaiana" in die Rolle des Halbgottes Maui – und dafür musste der Schauspieler einiges auf sich nehmen. Um die ikonische Figur aus dem beliebten Animationsfilm zu verkörpern, trug Dwayne rund 18 Kilogramm zusätzliches Gewicht am Körper. Die Prothesen, Haarteile und ein spezieller Körperanzug waren notwendig, um die überzeichnete Statur der Zeichentrickfigur möglichst realistisch ins echte Leben zu übertragen. Im Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly gab der 53-Jährige nun einen Einblick hinter die Kulissen und berichtete von den körperlichen Strapazen, die die Dreharbeiten mit sich brachten.

Allein die Perücke, die für seine Figur eine zentrale Rolle spielte, machte einige der zusätzlichen Kilos aus. "Wir wussten, dass sie richtig voluminös sein musste", erklärte Regisseur Thomas Kail gegenüber Entertainment Weekly. Da viele der Szenen auf dem Meer gedreht wurden, war das Haarteil irgendwann mit Wasser durchtränkt und wog plötzlich sieben Kilogramm mehr. Die tägliche Verwandlung in Maui dauerte etwa zweieinhalb Stunden pro Tag. Maskenbildner Joel Harlow entwickelte dafür einen speziellen Körperanzug auf Basis von Abdrücken von Dwaynes Körper. Durch den schweren Anzug und die Hitze am Set seien die Dreharbeiten "extrem anstrengend" gewesen, erinnerte sich der Schauspieler.

Rückblickend empfindet Dwayne die Erfahrung dennoch als besonders lohnend. Die Figur Maui stehe nicht nur für Unterhaltung, sondern repräsentiere auch polynesische Kultur und Geschichte – ein Aspekt, der für ihn persönlich eine große Rolle spielt, da er selbst tiefe Wurzeln in der Region hat. Der Schauspieler mit afroamerikanisch-samoanischen Wurzeln hatte die Rolle des Halbgottes bereits in der Animationsversion gesprochen. In den vergangenen Jahren setzte Disney vermehrt auf die Realverfilmung beliebter Animationsproduktionen, nach Arielle, die Meerjungfrau und "Mufasa" folgt nun auch "Moana". Die Realverfilmung soll in Deutschland am 9. Juli ihre Kino-Premiere feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Polaroid von Dwayne "The Rock" Johnson mit 13 Jahren

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson beim Venedig Filmfestival 2025