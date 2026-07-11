Dwayne Johnson hat einen klaren Beautytipp für Männer

"The Rock" hat eine klare Empfehlung, wenn es um Beauty-Produkte für Männer geht: Toner! In einem exklusiven Interview mit dem Magazin People verrät der Schauspieler und Unternehmer, welches Produkt seiner Meinung nach in keiner männlichen Pflegeroutine fehlen sollte. "Toner ist die stille Superkraft", sagt er. Den Männern da draußen gibt er mit auf den Weg: "Dudes, ihr müsst Toner benutzen." Das Interview erschien anlässlich des bald startenden Live-Action-Films "Moana", in dem er die Rolle des Halbgottes Maui übernimmt.

Hinter dem Tipp steckt auch ein persönlicher Anlass: Dwayne gründete 2024 seine eigene Hautpflegemarke namens Papatui. "Toner ist das Ding, das unsere Mädels, unsere Frauen benutzen. Und anstatt mir ihr Zeug zu klauen, habe ich Papatui gegründet", erklärt er gegenüber People. Das Label bietet neben einem alkohol- und parfümfreien Toner mit Hamamelis unter anderem auch einen Gesichtsscrub mit Vulkanasche, Feuchtigkeitspflege, Augengelee, Körperpflege sowie Haar- und Duftprodukte an. Letzteres sorgte zuletzt für Schmunzeln im Netz: Eine Influencerin machte auf TikTok auf die humorvolle Tatsache aufmerksam, dass der für seinen kahlen Kopf bekannte Schauspieler auch Shampoo und Conditioner verkauft. Dwayne antwortete mit einem Video seiner langen Locken als Maui und kommentierte: "Ok, das hat mich laut lachen lassen... SEHR laut."

Für Dwayne geht es bei Papatui um mehr als nur ein Geschäftsmodell. Bereits bei der Markteinführung erklärte er dem Magazin People, dass er hofft, mit seiner Marke dazu beizutragen, das Thema Hautpflege bei Männern zu normalisieren: "So oft habe ich gesagt: 'Kumpel, warum flüstern wir darüber? Es ist okay. Wir sollten offen darüber reden können.'" Das People-Magazin hatte ihn übrigens bereits 2016 zum Sexiest Man Alive gekürt. Auch beruflich läuft es für den dreifachen Vater gerade rund: Der Live-Action-Film "Moana" startet am 10. Juli in den Kinos, und Dwayne enthüllte zudem kürzlich, dass mit "Moana 3" bereits ein weiterer Teil der Reihe in Planung ist.

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"

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Getty Images Dwayne Johnson auf der Bühne bei der Moana-Weltpremiere im Hollywood Bowl in Los Angeles

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Imago Poster zum Film "Moana (2026)"