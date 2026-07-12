Warum The Rocks Maui in "Vaiana" fast eine Glatze hatte

Dwayne Johnson (54) ist als Maui in der Realverfilmung von "Vaiana" mit einer üppigen Haarpracht zu sehen – doch das wäre fast ganz anders gekommen. Lin-Manuel Miranda (46) enthüllte jetzt in der Sendung "Good Morning America", dass frühe Entwürfe der animierten Filmfigur Maui den Halbgott tatsächlich ohne Haare zeigten. Die Zeichnungen orientierten sich dabei stark an Dwayne Johnson, der im echten Leben eine Glatze trägt. Neben den fehlenden Haaren waren auf den Entwürfen unter anderem ein großes Tattoo auf dem Kopf sowie kleinere Tattoos im Gesicht und am Hals zu sehen.

Dass Maui letztlich doch mit Haaren in den Film kam, ist kulturellen Beratern zu verdanken. Miranda erinnerte sich: "Ich erinnere mich, dass in einer der frühen Zeichnungen, während wir die animierte Version machten, eine kahle Version gezeichnet wurde, weil sie natürlich wussten, dass The Rock ihn spielen würde." Das kulturelle Beratergremium habe jedoch klar gemacht, dass das nicht möglich sei: "Mauis Kraft steckt in seinen Haaren, es ist Teil seines Manas. Es ist von wirklich kultureller Bedeutung, dass Mauis Haar gut aussieht! Also bekommt Dwayne dann diese üppige Mähne." Für den neuen Live-Actionfilm bedeutete das: Johnson trägt für die Rolle eine Perücke.

Miranda zeigte sich persönlich begeistert von dieser Entscheidung und erinnerte sich dabei an frühe Rollen von Dwayne: "Ich bin ein Mann eines gewissen Alters und ich erinnere mich an sein Filmdebüt in 'The Scorpion King'. Also denke ich immer an seine üppigen Locken und wollte zurück in diese Ära." Auch Dwayne selbst nahm die Situation mit Humor. Er teilte auf Social Media ein Video von sich mit der Perücke und kommentierte es mit einem Augenzwinkern – nachdem eine Frau humorvoll auf die Ironie hingewiesen hatte, dass er trotz Glatze Shampoo und Conditioner seiner eigenen Pflegemarke Papatui verkauft. "Ok, das hat mich richtig zum Lachen gebracht", schrieb der Schauspieler dazu.

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Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016

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Imago Dwayne "The Rock" Johnson als Scorpion King in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück"