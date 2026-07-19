Dwayne Johnson plant diesen Kultklassiker neu mit Kevin Hart

Actionstar Dwayne Johnson (54) ist vor allem für explosive Blockbuster bekannt – doch sein nächster großer Karrieretraum könnte kaum unterschiedlicher sein. Wie das Magazin People berichtet, hat der Schauspieler verraten, dass er gemeinsam mit seinem besten Freund Kevin Hart (47) eine Bühnenversion des Klassikers "Ein seltsames Paar" auf die Beine stellen möchte. Demnach haben die beiden Stars bereits konkrete Gespräche über das Broadway-Projekt geführt. "Wir wollten 'Ein seltsames Paar' machen. Kevin ist mein bester Freund. Ich liebe ihn über alles", so Dwayne.

Das größte Hindernis steht jedoch schon fest: Kevins Terminkalender. Laut Dwayne ist sein Kollege für die nächsten drei bis fünf Jahre so gut wie komplett ausgebucht. Dennoch hält der Schauspieler an dem Vorhaben fest: "Ich lasse diesen Traum nicht los." Für die geplante Produktion hatten die beiden sogar bereits Produzent Jeffrey Seller im Blick, der hinter Erfolgsproduktionen wie "Hamilton", "Rent" und "In the Heights" steht. Darüber hinaus befindet sich Dwayne im Austausch mit Regisseur Thomas Kail, der ebenfalls an "Hamilton" und "In the Heights" beteiligt war und zuletzt das Live-Action-Remake von "Vaiana" inszenierte.

"Ein seltsames Paar" gilt als eines der bekanntesten Theaterstücke der Welt. Neil Simon schrieb das Stück, das 1965 erstmals am Broadway aufgeführt wurde. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei grundverschiedene Männer, die plötzlich zusammen eine Wohnung teilen: ein ordentlicher, frisch getrennt lebender Mann und sein chaotischer Freund. Weltberühmt wurde der Stoff vor allem durch die Verfilmung aus dem Jahr 1968, in der Jack Lemmon und Walter Matthau die ungleichen Mitbewohner spielten. Seither wurde die Geschichte mehrfach neu adaptiert – als Film und als Serie.

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Getty Images Dwayne Johnson und Kevin Hart im Dezember 2019 in Hollywood

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Getty Images Dwayne Johnson auf der Bühne bei der Moana-Weltpremiere im Hollywood Bowl in Los Angeles