Dwayne Johnson klaute Robin Williams "Jumanji"-Würfel am Set

Dwayne Johnson (54) plauderte jetzt ein pikantes Geheimnis vom Set seines neuen Blockbusters aus: Der Hollywoodstar hat bei den Dreharbeiten zu "Jumanji: Open World" heimlich ein ganz besonderes Requisit mitgehen lassen – und zwar die ikonischen Würfel aus dem Originalfilm mit Robin Williams (†63). In einem Interview mit dem Magazin People erzählte Dwayne, dass er einen der Würfel, die er im dritten Teil der "Jumanji"-Reihe um den Hals trägt, einfach nach Drehschluss eingesteckt hat. Der Film kommt am 23. Dezember in die Kinos, doch der Schauspieler hat sein ganz persönliches Erinnerungsstück längst zu Hause – sehr zum Erstaunen der Crew, die die Würfel eigentlich zurückhaben wollte.

Wie Dwayne erklärte, handelt es sich bei dem Würfel nicht um irgendein Requisit, sondern um einen echten Schatz aus der Filmgeschichte: "Das ist eine Hälfte eines Würfelpaars, das im ursprünglichen, richtigen 'Jumanji' benutzt wurde", sagte er. In dem Klassiker gibt es eine dramatische Szene, in der die Würfel in Zeitlupe über das Spielbrett rollen – genau von diesem Paar stammt Dwaynes Anhänger. Als die Crew von "Jumanji: Open World" ihn später darauf ansprach, ob er die Würfel noch habe, habe er nur ausweichend reagiert: "Sie meinten: 'Hey DJ, hast du noch…?' Und ich so: 'Nein, ich habe das… ich muss los.'" Außerdem verriet Dwayne, dass er einen von Mauis magischen Fischhaken aus der Realverfilmung von "Vaiana" behalten durfte, die unter der Regie von Thomas Kail entstand und am 9. Juli in den Kinos startet.

Dwayne verkörpert seit "Jumanji: Welcome to the Jungle" den Avatarcharakter Dr. Xander "Smolder" Bravestone und stand dabei mit Stars wie Jack Black (56), Kevin Hart (47), Karen Gillan (38) und Nick Jonas (33) vor der Kamera. Mit seinem heimlich bewahrten Würfel trägt er nun auch ein Stück Robin Williams-Erbe ganz nah bei sich – eine ganz persönliche Form des Gedenkens an den verstorbenen Schauspieler, der die Hauptrolle im Originalfilm spielte. Robin berührte außerdem mit Kultrollen wie in "Mrs. Doubtfire" oder "Der Club der toten Dichter".

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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Instagram / therock Der Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995

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Imago Kirsten Dunst, Robin Williams und Bradley Pierce in einer Szene aus "Jumanji" (1995)