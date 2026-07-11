Nach Realverfilmung: Dwayne Johnson teasert "Vaiana 3" an

Dwayne Johnson (54) bringt die Herzen der Disney-Fans zum Hüpfen: In Rio de Janeiro hat der Schauspieler bei einem Pressetermin über die Zukunft von "Vaiana" gesprochen und dabei erstmals ganz konkret einen dritten Teil ins Spiel gebracht. Wie unter anderem Variety berichtet, laufen bereits Gespräche zu "Vaiana 3". Offiziell bestätigt ist das Projekt von Disney zwar noch nicht, doch der Hollywoodstar machte klar, dass hinter den Kulissen bereits einiges in Bewegung ist.

Laut Dwayne sind die kreativen Köpfe für den möglichen dritten Teil schon gefunden. Er verriet, dass Jared Bush und Dana Ledoux Miller, die bereits zuvor am Franchise mitgearbeitet haben, wieder das Drehbuch übernehmen sollen. "Wir haben die großartigen Jared Bush und Dana Ledoux Miller, die bereits als Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren für uns gearbeitet haben … sie werden 'Vaiana 3' schreiben", erklärte er laut Variety. Allerdings bittet der Maui-Darsteller die Fans noch um Geduld, denn zunächst soll die Realverfilmung des Animationshits in die Kinos kommen, bevor es mit dem nächsten Kapitel von Vaianas Reise weitergeht. Erst wenn die Live-Action-Version, die am 9. Juli in den deutschen Kinos startet, ihren großen Auftritt hatte, wird sich das Team somit voll auf die Weiterführung der Animationsreihe konzentrieren.

Für Dwayne ist "Vaiana" längst mehr als nur eine weitere Rolle in seiner beeindruckenden Karriere. Der Schauspieler leiht in den Filmen dem Halbgott Maui seine Stimme und zeigte sich in Interviews immer wieder stolz darauf, Teil der polynesisch inspirierten Geschichte zu sein. Privat spielt Familie für den früheren Wrestler eine große Rolle. Er ist Vater von drei Kindern und teilt regelmäßig Einblicke in sein Familienleben mit seinen Followern. Gerade diese Verbindung zu seinen Wurzeln und zu seiner Familie macht sein Engagement für das Disney-Abenteuer für viele Fans noch besonderer und sorgt dafür, dass seine Aussagen zu einem möglichen dritten Teil weltweit aufmerksam verfolgt werden.

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016

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Getty Images Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson bei Disneys "Moana" Special Event im ICC Sydney Theatre

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Getty Images Dwayne Johnson auf der Bühne bei der Moana-Weltpremiere im Hollywood Bowl in Los Angeles