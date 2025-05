Barbara Schöneberger lüftet Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

In Sachen Liebe und Beziehung kann sich an Barbara Schöneberger (51) wohl so manch einer ein Vorbild nehmen. Die Moderatorin ist seit 2009 mit Maximilian von Schierstädt verheiratet – und das durchaus glücklich. In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verrät sie nun gegenüber Gast Riccardo Simonetti (32) das Geheimnis, warum es zwischen ihr und ihrem Mann so gut läuft. "Ich glaube, man braucht die ganze Zeit Projekte, vor allem auch zusammen", erzählt sie und fügt hinzu: "Wir gründen eine Stiftung, wir bauen ein Haus, [...]. Es muss auch nicht immer mit großem finanziellen Einsatz einhergehen, aber dass man etwas Gemeinsames hat, an dem man arbeitet. Das finde ich immer wichtig."

Bei diesem Tipp wird Riccardo wohl gut zugehört haben. Der Influencer ist selbst frischgebackener Ehemann: Vergangenen August gaben er und sein Partner Steven sich bei einer traumhaften Mallorca-Hochzeit das Jawort. Auf Instagram teilte Riccardo die schöne Nachricht mit seiner Community. Unter einem süßen Foto des Brautpaars schwärmte er: "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg."

Auch wenn die beiden ihre Liebe nicht aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist es dem Autor extrem wichtig, seinen Ehepartner vor Hass und Negativität, die Riccardos Berühmtheit mit sich bringt, zu schützen. Noch immer habe er als Social-Media-Star mit Anfeindungen und Diskriminierung zu kämpfen. Steven war vor seiner Beziehung mit dem 32-Jährigen keine Person des öffentlichen Lebens. "Das Leben hat er sich nicht ausgesucht", erklärte der Netz-Star in einem Interview mit Bunte.

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Steven und Riccardo Simonetti im Januar 2025

Anzeige Anzeige