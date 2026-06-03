Darum würde Hanna Weig nie wieder nach kurzer Zeit heiraten

Hanna Weig (30) hat sich im Playboy offen über ihre frühere Ehe mit dem GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (39) geäußert. Das Model blickt dabei ehrlich auf eine Entscheidung zurück, die sie in jungen Jahren traf: Schon nach nur drei Monaten Beziehung heirateten die beiden damals. Sie selbst gibt zu, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung gefühlt habe – und das Eheversprechen aus heutiger Sicht zu rasch erfolgte. "Wir waren noch sehr in der Rosarote-Brille-Phase", erklärt sie im Interview.

"Ich war damals noch sehr jung, trotzdem würde ich die Zeit nicht zurückdrehen und etwas anders machen wollen", betont sie gegenüber dem Magazin. Ihr heutiges Verhältnis zu Jörn beschreibt sie als freundschaftlich und respektvoll: "Jörn ist ein toller Vater, wir sind nach wie vor gute Freunde und gute Eltern für unser Kind." Anderen würde sie den rasanten Weg zum Traualtar jedoch nicht empfehlen. "Ich würde niemandem raten, nach drei Monaten diesen Schritt zu gehen", erklärt Hanna.

Hanna und Jörn hatten sich in der Vergangenheit als kleines Familien-Team präsentiert und immer wieder gezeigt, wie wichtig ihnen ihre gemeinsame Tochter ist. Auch nach dem Liebes-Aus bemühen sich beide, ein harmonisches Umfeld für ihr Kind zu schaffen. Hanna, die nach der Trennung eine Romanze mit US-Superstar Jason Derulo (36) hatte, gewährt ihren Fans häufig Einblicke in ihren Alltag als Mutter und zeigt, wie sie Job und Familienleben verbindet. Jörn wiederum betonte in früheren Interviews, wie sehr ihm seine Rolle als Papa am Herzen liegt. So entsteht trotz Trennung ein moderner Patchwork-Alltag, in dem das Ex-Paar vor allem als Eltern zusammenarbeitet und den Fokus auf das Wohl der gemeinsamen Tochter legt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hanna Weig im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Jörn und Hanna Schlönvoigt, August 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörn Schlönvoigt, Schauspieler