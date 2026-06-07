Hanna Weig hatte ihre erste Brust-OP bereits mit 16 Jahren

Hanna Weig (30) spricht in einem Interview mit Bild offen über einen sehr persönlichen Einschnitt in ihrer Vergangenheit: Die Influencerin und Schauspielerin ließ sich bereits mit 16 Jahren die Brüste vergrößern. Der Grund dafür war ein tiefes Unbehagen mit ihrem damaligen Körper. "Als Teenager habe ich es gehasst, dass ich kleine Brüste hatte", erklärt die Ex-Frau von GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt (39). Mit ihrer Körbchengröße von 70A habe sie sich im Freibad und auch vor ihrem damaligen Freund unwohl gefühlt. Rückendeckung für den frühen Eingriff hatte sie von ihren Eltern: "Meine Eltern standen bei meinem Wunsch hinter mir", so Hanna.

Medizinische Fachleute sehen solche Eingriffe bei Minderjährigen jedoch kritisch. Alexander Schönborn, Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, warnt gegenüber Bild: "Eine Brustvergrößerung mit 16 Jahren sollte keinesfalls aus einem kurzfristigen Schönheitswunsch oder sozialen Druck heraus erfolgen." Zwar sei die körperliche Entwicklung in diesem Alter in der Regel abgeschlossen, dennoch bestünden Risiken wie auffällige Narben, Gefühlsstörungen und Kapselfibrosen. Anders bewertet der Experte Fälle, bei denen eine klare medizinische oder psychologische Indikation vorliegt – etwa bei Fehlbildungen, stark ungleichen Brüsten oder einem männlichen Erscheinungsbild des Oberkörpers.

Privat und öffentlich zeigt sich Hanna inzwischen ganz anders als das unsichere Mädchen von früher. Die Influencerin präsentiert sich heute oft selbstbewusst auf Social Media und setzt sich dort für ein positives Körpergefühl ein. Mit ihrem aktuellen Auftritt im "Playboy" unterstreicht sie dieses Bild und betont, wie wichtig es ihr ist, den eigenen Körper anzunehmen und zu feiern. Ihre Vergangenheit mit der frühen Schönheitsoperation verleiht ihren Statements zu Selbstliebe und Stärke nun eine zusätzliche persönliche Ebene: Hinter der souveränen Model-Fassade steckt eine Frau, die sich ihren Weg zum eigenen Körpergefühl hart erarbeitet hat und offen über ihre Erfahrungen spricht.

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Getty Images Hanna Weig im Juli 2025

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

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Instagram / hannaweig Hanna Weig mit ihrem Freund, Juli 2025