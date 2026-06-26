Große Ehre: Veronica Ferres darf Oscar-Akademie beitreten

Veronica Ferres (61) erlebt einen ganz besonderen Karriere-Moment: Die Schauspielerin wurde von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingeladen, der renommierten Oscar-Akademie beizutreten. Damit rückt Veronica, die seit vielen Jahren regelmäßig in Hollywood unterwegs ist, noch näher an den innersten Kreis der wichtigsten Filmpreise der Welt. Wie die Academy jetzt bekanntgab, darf sie künftig gemeinsam mit internationalen Stars wie Jacob Elordi (29) und Jenna Ortega (23) in der Schauspiel-Sparte über die Vergabe der Oscars mitentscheiden. Insgesamt wurden in diesem Jahr 529 Filmschaffende neu eingeladen, viele von ihnen bereits Oscar-Nominierte oder sogar -Gewinner.

Für Veronica ist die Einladung eine deutliche Würdigung ihrer langen internationalen Laufbahn. Die Blondine startete Ende der Achtziger vor der Kamera und schaffte 1996 mit der Komödie "Das Superweib" ihren großen Durchbruch im deutschen Kino, nachdem sie zuvor bereits mit "Schtonk!" für Aufsehen gesorgt hatte. Später folgten zahlreiche internationale Projekte. Wie bekannt ist, führt der Weg in die Oscar-Akademie entweder über eine eigene Nominierung oder über besondere Verdienste um den Film. Man kann sich nicht selbst bewerben, stattdessen werden Kandidaten von bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen. Neben Veronica durften sich auch weitere deutsche Kreative wie Kameramann Markus Förderer, Kostümbildnerin Sabrina Krämer, Komponist Karim Sebastian Elias sowie die Effektspezialisten Michael Ralla und Guido Wolter über eine Einladung freuen.

Veronica hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker in der internationalen Branche vernetzt und stand bereits mit Hollywood-Größen wie Robert De Niro (82), Morgan Freeman (89), Pierce Brosnan (73) und Juliette Binoche (62) vor der Kamera. Die Schauspielerin pendelt häufig zwischen Deutschland und Los Angeles und zeigt sich bei großen Branchenevents in Hollywood immer wieder auf dem roten Teppich. Privat lebt Veronica eher zurückgezogen und ist Mutter einer Tochter namens Lilly Krug (25). Ihre neue Rolle in der Oscar-Akademie reiht sich nun in eine Karriere ein, die von viel Ausdauer, internationaler Präsenz und einem konstanten Blick über den Tellerrand des deutschen Films geprägt ist.

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Getty Images Veronica Ferres beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin

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Imago Veronica Ferres in "Das Superweib", 1996

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Getty Images Lilly Krug und Veronica Ferres beim Cocktail der Red Sea Film Foundation vor der "Women In Cinema" Gala in Cap d’Antibes, Mai 2026