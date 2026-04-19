"Familiär": Veronica Ferres schwärmt von Dreh mit Pierce

Veronica Ferres (60) hat gemeinsam mit Pierce Brosnan (72) und Samuel L. Jackson (77) vor der Kamera gestanden – und schwärmt in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit. Gegenüber Gala verrät die deutsche Schauspielerin, dass der Dreh zum Rache-Western "The Unholy Trinity", der seit Kurzem auf Netflix läuft, ein voller Erfolg war: "Es lief fantastisch. Pierce hatte seine beiden Söhne dabei, meine Tochter hat mich am Set besucht." In dem Film spielt sie die Ehefrau eines Sheriffs, der von Pierce verkörpert wird.

Doch nicht nur vor der Kamera haben sich die Stars gut verstanden – auch abseits des Sets verbrachten sie viel Zeit miteinander. "Wir haben uns angefreundet und sind auch zusammen zum Dinner gegangen oder haben gemeinsam am Wochenende etwas unternommen. Die Atmosphäre war generell sehr familiär, man hat gemeinsam gekocht und viel Spaß gehabt", erzählt Veronica weiter. Besonders in Erinnerung werden ihr die Ausflüge in den Yellowstone-Nationalpark bleiben, wo die Gruppe Bären, Bisons und Wölfe beobachten konnte. "Und ja, wir saßen abends sehr oft ums Kaminfeuer mit einem schönen Drink und dem Textbuch in der Hand", so die Schauspielerin.

Pierce und Veronica kennen sich bereits aus früheren Begegnungen in Hollywoodkreisen – doch die intensive gemeinsame Drehzeit hat ihre Verbindung offenbar noch einmal vertieft. Veronica ist vor allem in Deutschland ein großer Star und gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspielerinnen des Landes. Auch Pierce blickt auf eine lange Karriere zurück, die ihn von seiner Kultrolle als James Bond bis hin zu Hollywood-Produktionen verschiedenster Genres geführt hat.

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Collage: Getty Images, Getty Images Veronica Ferres und Pierce Brosnan Collage

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Getty Images Veronica Ferres bei der Premiere von "The Weight" auf dem roten Teppich der 76. Berlinale im Zoo Palast, Berlin

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Getty Images Pierce Brosnan bei der UK-Gala zu "Giant" im Picturehouse Central in London