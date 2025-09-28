Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer feiern elf Jahre Ehe

Veronica Ferres (60) und Carsten Maschmeyer (66) haben am 27. September 2025 einen besonderen Meilenstein in ihrer Beziehung gefeiert: ihren elften Hochzeitstag, auch bekannt als "stählerne Hochzeit". Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin auf Instagram private Pärchenfotos und schrieb dazu: "Auf uns – auf elf Jahre voller Liebe, Vertrauen und Dankbarkeit." Auch Carsten zeigte seine emotionale Seite und widmete seiner Frau liebevolle Zeilen.

Neben einem Video, das Bilder von ihrer Hochzeit und gemeinsamen Momenten zeigt, drückte der Unternehmer auf Instagram seine Gedanken aus. "Meine liebste Veronica, heute feiern wir elf Jahre Ehe – elf Jahre voller Liebe und gemeinsamer Erinnerungen", schrieb er. Er beschrieb Veronica als "Liebe seines Lebens", beste Freundin und Antrieb. "Mit Dir ist jeder Tag ein Stück schöner", fügte er hinzu und dankte ihr für ihre Stärke, ihr Lachen und all die besonderen Jahre, die sie Seite an Seite erlebt haben. Dazu äußerte er sich voller Vorfreude auf weitere gemeinsame Jahre.

Veronica und Carsten zählen zu den bekanntesten deutschen Promi-Paaren. Kennengelernt haben sie sich laut Medienberichten bereits im Jahr 2008. Erste Gespräche sollen auf einer Party im Mai desselben Jahres stattgefunden haben. Öffentlich wurde ihre Beziehung jedoch erst im Jahr 2009. Nach mehreren gemeinsamen Jahren gaben sie sich am 27. September 2014 in Nizza das Jawort. Beide brachten Kinder aus früheren Beziehungen mit: Veronicas Tochter und Carstens zwei Söhne – gemeinsame Kinder haben sie nicht. Heute leben sie ihren Patchwork-Alltag und treten oft gemeinsam bei Events auf.

Instagram / veronicaferres Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer

Imago Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im September 2025

Getty Images / Andreas Rentz Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim Deutschen Filmball 2025