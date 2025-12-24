Royals
So verbringen Veronica Ferres und Carsten das Weihnachtsfest

So verbringen Veronica Ferres und Carsten das Weihnachtsfest

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Weihnachten wird für Carsten Maschmeyer (66) und Veronica Ferres (60) zur logistischen Meisterleistung: Der Unternehmer und die Schauspielerin feiern in diesem Jahr gemeinsam mit der ganzen Familie hoch in den Alpen. Weil ihre Liebsten auf verschiedenen Kontinenten leben, steht frühzeitige Planung an erster Stelle. "Wir feiern immer dort, wo es für die meisten Familienmitglieder einfacher ist, hinzukommen", sagte Carsten im Gespräch mit spot on news.

Bei der Aufgabenverteilung zu Hause zeigt sich, dass die beiden ein eingespieltes Team sind. Veronica schafft mit weihnachtlicher Deko den stimmungsvollen Rahmen, während Carsten die Reisepläne koordiniert, Abholzeiten organisiert und dafür sorgt, dass jeder gut ankommt. Kulinarisch wird niemand ausgeschlossen – vegane Optionen stehen bereit, dazu gibt es Festtags-Gans oder ein gemütliches Fondue. Als zweifacher Großvater genießt Carsten besonders die Zeit mit den Enkeln: "Ich freue mich aufs Schmücken, Geschenke verpacken und auf die großen leuchtenden Kinderaugen beim Auspacken", sagte er. Außerdem baut er gemeinsam mit seinen Enkeln Spielzeug zusammen, blättert Wimmelbücher durch und liest abends Geschichten vor.

Geprägt wird seine Vorstellung von einem gelungenen Weihnachtsfest auch von Erinnerungen an die eigene Kindheit. Carsten ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, teure Geschenke waren damals nicht drin. Geschenkpapier wurde nach dem Auspacken sorgfältig gefaltet, gebügelt und für das nächste Jahr aufgehoben. Geblieben ist für ihn vor allem das besondere Kribbeln vor dem Öffnen der Päckchen – genau diese Spannung und Magie möchte er heute weitergeben. Carsten und Veronica, die im September ihr elfjähriges Ehejubiläum feierten, scheinen auch nach über einem Jahrzehnt als Paar den Wert gemeinsamer Erlebnisse zu schätzen.

Getty Images / Andreas Rentz
Getty Images
Instagram / maschmeyer
