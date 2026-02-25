Mit Veronica Ferres: Die Krimireihe "Alpentod" kehrt zurück

Veronica Ferres (60) kehrt als Ermittlerin Birgit Reincke in die Alpen zurück. Die RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" geht mit zwei neuen Filmen in die nächste Runde, wie Quotenmeter berichtet, und ist am 17. März sowie am 24. März jeweils um 20:15 Uhr im Rahmen des "tödlichen Dienst-Tags" zu sehen. An der Seite der Schauspielerin ermitteln erneut Tim Oliver Schultz (37) als impulsiver Kripo-Neuling Jonas Becker und Salka Weber als brillante Forensikerin Dr. Marie Sonnleitner. Die beiden neuen Fälle werden auch auf RTL+ verfügbar sein. In der ersten Episode "Tiefe Schluchten" verschwindet ein Tourist spurlos in den Alpen, bevor eine verkohlte Leiche in einem abgebrannten Holzhaus gefunden wird.

Für Birgit, Jonas und Marie beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn schnell wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Jemand versucht, die wahre Identität des Toten zu verschleiern, während die Ermittlungen das Trio in ein Geflecht aus Lügen, Angst und Gefahr führen. Eine Woche später folgt der Fall "Im ewigen Eis", in dem der Fund einer Gletscherleiche für Aufsehen sorgt. Gleichzeitig wird im Bergdorf Maisching die Leiche von Timo Aichinger entdeckt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, wird von Marie schnell widerlegt – es war Mord. Die Ermittlungen führen die drei tief in die Vergangenheit der Dorfgemeinde, wo sie auf Lügen, alte Wunden und ein düsteres Geheimnis stoßen, das Timos Tod erklären könnte.

Die Krimireihe, die im Frühjahr 2025 erstmals ausgestrahlt wurde, ist eine Koproduktion mit ServusTV und wurde zwischen September und November in Salzburg gedreht. Veronica, die seit 11 Jahren mit Unternehmer Carsten Maschmeyer verheiratet ist, verkörpert die resolute und schlagfertige Ermittlerin Birgit Reincke, die mit Anfang 50 ihren Job vermeintlich an den Nagel gehängt hat. Zusammen mit dem angriffslustigen Jonas und der wissenschaftlich brillanten Marie bildet sie ein unschlagbares Trio, das gerade wegen seiner Differenzen jede noch so kleine Fährte verfolgt. In weiteren Rollen sind unter anderem Heiko Ruprecht, Marcel Mohab und Sami Loris zu sehen. Regie führte Felix Herzogenrath nach Drehbüchern von Stefan Rogall, Lucas Flasch und Marko Lucht.

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin

RTL Tim Oliver Schulz, Veronica Ferres und Salka Weber in "Alpentod – Ein Bergland-Krimi"

Imago Schauspielerin Veronica Ferres im September 2025 in Berlin