Horrornacht: Fremder wollte in Veronica Ferres' Hotelzimmer

Veronica Ferres (60), die derzeit in der Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" als Hauptkommissarin Birgit Reincke zu sehen ist, machte während ihrer Dreharbeiten in Salzburg eine Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen dürfte. Mitten in der Nacht rüttelte ein fremder Mann an der Tür ihres Hotelzimmers. Was zunächst wie eine bedrohliche Situation wirkte, ließ die Schauspielerin nach eigenen Angaben vor Schreck erstarren. "Ich lag im Bett und konnte mich vor Angst kaum rühren", schilderte sie gegenüber der Bild. Die Tür hatte sie vorher abgeschlossen. Trotzdem war sie froh, dass sie in diesem Moment nicht allein war.

"Meine Luna ist immer bei mir. Sie schlug Alarm, fing an zu bellen", erzählte die Schauspielerin. Das Bellen des Tieres bewirkte offenbar, was keine Türkette der Welt garantieren kann – es machte auf den Eindringling aufmerksam und unterbrach die unheimliche Stille der Nacht. Erst Minuten später klärte sich die Situation auf: Der Mann, der so hartnäckig an der Klinke gerüttelt hatte, war ein alkoholisierter Hotelgast, der schlicht die falsche Zimmertür erwischt hatte. Der Rezeptionist informierte Veronica darüber und konnte sie beruhigen. Trotzdem: Der Schrecken saß tief. Wer einmal nachts nicht weiß, wer da draußen steht, schläft danach nicht so schnell wieder unbesorgt ein. Luna dürfte an diesem Abend zur wertvollsten Reisebegleiterin geworden sein, die man sich vorstellen kann.

Veronica ist seit Jahrzehnten erfolgreich in Film und Fernsehen tätig und gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Ende 2025 wurde sie mit der KURIER ROMY in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming" ausgezeichnet. Die intensive Auseinandersetzung mit Verbrechen, Tod und menschlichen Abgründen für ihre Rolle hinterlässt offenbar Spuren bei Veronica – auch im realen Leben. "Ganz sicher bin ich sensibler geworden, seitdem ich eine Ermittlerin spiele. Wer sich immer wieder mit Mord beschäftigt, stumpft nicht ab, sondern wird feiner, empfindlicher", so die Schauspielerin. Sie achte mittlerweile bewusster auf ihre Umgebung, höre aufmerksamer zu, wenn Bergretter von Unglücken erzählen. Die nächste Folge der Serie, "Im ewigen Eis", ist am 24. März auf RTL zu sehen.

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Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin

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Instagram / veronicaferres Veronica Ferres mit ihrer Hündin Luna im Weihnachtskostüm, 2025

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