Nepo-Kritik: Veronica Ferres nimmt Tochter Lilly in Schutz

Veronica Ferres (60) hat ihre Tochter Lilly Krug (24) vehement gegen die Vorwürfe verteidigt, die 24-Jährige sei lediglich wegen des Namens ihrer Mutter in Hollywood erfolgreich. In einem Interview mit RTL reagierte die Schauspielerin auf die wiederkehrende Kritik, Lilly verdanke ihre Karriere allein den Kontakten und dem Einfluss ihrer berühmten Mutter. "Ich finde diese ganze Diskussion sehr, sehr problematisch", erklärte die 60-Jährige dem Sender und hob hervor, dass solche Vorwürfe ihre Tochter zu Unrecht träfen. Veronica kritisierte dabei scharf das Konzept des sogenannten "Nepo-Babys", mit dem Lilly und andere Kinder prominenter Eltern häufig etikettiert werden.

Die "Alpentod"-Darstellerin stellte in dem Gespräch klar, dass es in vielen anderen Berufen vollkommen normal sei, wenn Kinder denselben Weg wie ihre Eltern einschlagen, ohne dass dies hinterfragt werde. Nur in der Schauspielwelt werde sofort von Vetternwirtschaft gesprochen. "Das finde ich unfair. Man sollte jedem Menschen eine gleiche Chance geben", forderte sie und betonte, dass Lilly sich ihren Erfolg durch harte Arbeit, Geduld und ihr eigenes Talent verdient habe. Die junge Schauspielerin lebt mittlerweile in den USA und konnte bereits in mehreren Hollywood-Produktionen wie "Shattered" mit John Malkovich (72), "Every Breath You Take" mit Casey Affleck (50) und "Plane" mit Gerard Butler (56) überzeugen.

Lilly genießt in ihrer Familie große Unterstützung, nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von Bonuspapa Carsten Maschmeyer (66), der als Juror in der Sendung Die Höhle der Löwen bekannt ist. "Ich habe immer das Gefühl, ich kann fallen und Fehler machen und ich habe eine Familie und eine liebevolle Mama, die mich auffängt", verriet die Schauspielerin einst in einem Interview mit der belgischen Modemarke Xandres. Dieser familiäre Rückhalt gebe ihr den Mut, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

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Getty Images Veronica Ferres und Lilly Krug im Mai 2024

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ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres im November 2022 in Berlin

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Wenzel, Georg / ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres bei der Berlinale 2020