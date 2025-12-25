Veronica Ferres verzaubert das Netz mit Lunas Hundekostüm

Weihnachtsglanz in den Bergen: Veronica Ferres (60) und Ehemann Carsten Maschmeyer (66) feiern Heiligabend mit der ganzen Patchwork-Familie – inklusive klarer Kleiderordnung für Zwei- und Vierbeiner. Mit dabei ist auch Hündin Luna, die im roten Weihnachtspullover Seite an Seite mit der Schauspielerin im Partnerlook posiert. Auf Instagram zeigt Veronica die festliche Szenerie und lässt ihre Community am Familienmoment teilhaben. Die Runde ist komplett mit Kindern, Schwiegerkindern und Enkelkindern, wie Carsten erklärt. Gefeiert wird in winterlicher Kulisse, wo das Motto gilt: Alle machen beim festlichen Dresscode mit – sogar die Hundedame.

Bereits zu Lunas Geburtstag teilte Veronica berührende Worte auf Instagram. "Acht Jahre Freunde, Abenteuer und bedingungslose Liebe. Happy Birthday, Luna", schrieb die Schauspielerin und ließ ihre Follower an der Verbindung zu ihrem geliebten Vierbeiner teilhaben. Auch an Heiligabend wendet sich Luna wieder über die sozialen Medien an die Fans – natürlich mit Veronicas Unterstützung. Die Aktion zeigt, wie wichtig die Hundedame als Familienmitglied für die Schauspielerin ist. Ganz ohne Protest lässt sich Luna in das festliche Outfit stecken, das hervorragend zum gemeinsamen Weihnachtsmotto passt.

Abseits der festlichen Bilder verbindet Veronica und Luna eine lange, stille Alltagsfreundschaft. Die Schauspielerin teilt immer wieder Momente, in denen die Hündin sie begleitet – auf Spaziergängen, im Urlaub oder einfach zu Hause. Dass Luna beim Familienfest mit Pullover am Start ist, wirkt wie ein kleiner Insider der Runde: Die Hundedame ist längst Teil des gewachsenen Miteinanders. Carsten wiederum zeigt sich auf Social Media oft als jemand, der Familienzeit sichtbar macht, ob zu Geburtstagen oder an Feiertagen. Und Veronica nutzt persönliche Anlässe gern, um Dankbarkeit auszudrücken – diesmal für acht Jahre an ihrer Seite, die sie mit einem einfachen Satz zusammenfasst: "Freunde, Abenteuer und bedingungslose Liebe", schrieb sie bei Instagram.

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin und Produzentin

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres mit ihrer Hündin Luna im Weihnachtskostüm, 2025

Getty Images / Andreas Rentz Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim Deutschen Filmball 2025