Fans von Veronica Ferres (55) haben bald mehr als nur einen Grund zur Freude: Die Schauspielerin ist in Deutschland nicht mehr aus dem Filmgeschäft wegzudenken. Vor allem mit ihren Auftritten in "Die Frau vom Checkpoint Charlie" und in "Das Wunder von Berlin" begeisterte sie das Publikum. Jetzt hat die Blondine sogar gleich vier Jobangebote aus den USA angenommen – und ist dann an der Seite von hochkarätigen Hollywoodstars zu sehen!

In dem Thriller "Every Breath You Take" geht es um einen Psychiater, der seiner Familie den Bruder einer ehemaligen Patientin vorstellt – mit fatalen Folgen. Im Dezember hatten die Dreharbeiten begonnen, das Datum für den Kinostart ist aber noch unbekannt. Zu Veronicas Kollegen zählen unter anderem Casey Affleck (44), Sam Claflin (33) und Michelle Monaghan (44). Auch ihr zweites Projekt, das Comedy-Drama "Best Sellers", hat noch keinen Termin für die Veröffentlichung. Die 55-Jährige spielt darin an der Seite von Michael Caine (87), der die Hauptrolle übernimmt – die eines launenhaften Autors, der auf Buchtour geht, um sein Verlagshaus zu retten.

"Love, Weddings & Other Disasters" handelt von Menschen, deren Arbeit es ist, Paaren den perfekten Hochzeitstag zu bescheren. Gleichzeitig kämpfen die Figuren selbst mit eher komplizierten und eigenwilligen Beziehungen. Hier wird Veronica neben Promis wie Diane Keaton (74) und Jeremy Irons (71) zu sehen sein. In dem Thriller "Dreamland", ihrem vierten US-Projekt, geht es um verschiedene Drogen-Geschichten. Hier gehören unter anderem auch Armie Hammer (33), Gary Oldman (62) und Lily-Rose Depp (21) zum Cast.

