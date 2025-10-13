Veronica Ferres ehrt Diane Keaton mit emotionalem Post

Veronica Ferres (60) hat sich auf Instagram emotional über den Tod von Diane Keaton (†79) geäußert. Die Schauspielerin, die 2020 an der Seite der kürzlich verstorbenen Hollywood-Ikone in der Liebeskomödie "Liebe ist..." mitwirkte, teilte ihre Trauer öffentlich in einem emotionalen Post. Dabei veröffentlichte sie ein Foto, das die beiden Frauen Arm in Arm zeigt, und schrieb: "So dankbar, mit dieser außergewöhnlichen Frau gearbeitet zu haben. Ihr Humor, ihre Tiefe und ihre Wärme werden unvergessen bleiben. Wir vermissen dich sehr." In ihrer Instagram-Story ergänzte Veronica später: "Viel zu früh musste sie gehen."

Diane, die mit ihren Rollen in Filmen wie "Der Pate", "Der Stadtneurotiker" und "Der Club der Teufelinnen" ein Millionenpublikum begeisterte, verstarb am 11. Oktober in Kalifornien. Wie das Magazin People berichtete, soll sich ihr Gesundheitszustand in den Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben. Genauere Angaben zu den Ursachen ihres unerwarteten Ablebens sind bisher jedoch nicht bekannt. Mit ihrem Charme und ihrer unvergleichlichen Art sicherte sich Diane in ihrer jahrzehntelangen Karriere nicht nur zahlreiche Auszeichnungen, sondern auch einen festen Platz in der höchsten Riege Hollywoods.

Die Nachricht von Dianes Tod hat weltweit zahlreiche Menschen bewegt. Viele prominente Persönlichkeiten drückten ihre Bewunderung und Dankbarkeit für die talentierte Schauspielerin aus. Kollegen wie Vanessa Hudgens (36), Kate Hudson (46) und viele andere zollten der verstorbenen Künstlerin in den sozialen Medien Tribut und würdigten ihren enormen Einfluss auf die Branche.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Diane Keaton, Veronica Ferres

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres und Diane Keaton

