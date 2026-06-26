KI-Foto-Provokation: Ariel rechnet mit Aleks Petrovic ab

Ariel (23) hat in einem Podcast jetzt kein gutes Haar an Aleksandar Petrovic (35) gelassen. Die Reality-TV-Bekanntheit war gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) im Format "unREAL" von Serkan Yavuz (33) zu Gast und sprach dort offen über einen Ärger, der sie schon länger beschäftigt. Aleks soll nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp KI-generierte Bilder von ihr gepostet haben – auf denen sie mit einer Schwanzflosse als Meerjungfrau zu sehen war. Dem Realitystar zufolge habe er sie damals aktiv dazu aufgefordert, auf die provokanten Beiträge zu reagieren: "Und er hat dann gesagt: 'Willst du nicht reagieren, willst du nicht reagieren?'", berichtete Ariel.

Besonders widersprüchlich findet Ariel, was später passiert sein soll. Denn bei Fame Fighting International habe sich Aleks plötzlich kritisch gegenüber KI-Content geäußert. "Ich habe nicht einmal darauf reagiert und dann ist er bei Fame Fighting und sagt: 'Leute, die KI generieren, sind peinlich.' Du Opfer! Du hast KI-Bilder erstellt und Beiträge gepostet. Wie widersprüchlich und dumm kann ein Mensch sein. Er ist einer der dümmsten Leute aus dem Reality. Einer der dümmsten und peinlichsten Leute, er ist strohdumm", schoss sie im Podcast. Host Serkan sieht hinter dem Verhalten von Aleks allerdings weniger Naivität als vielmehr Kalkül: "Um auf sich aufmerksam zu machen, macht er das schon mit Absicht so. [...] Er hat diesen Ruf und denkt sich: 'Scheiß drauf, ich werde den eh nicht mehr los. Ich lege mit Absicht noch mal einen drauf'", erklärte er.

Aleks ist in der Realitywelt keine unbekannte Größe. Der am 2. März 1991 geborene Serbe nahm unter anderem mehrmals an der Kuppelshow Temptation Island VIP teil und machte dabei vor allem durch sein Fehlverhalten gegenüber seinen Partnerinnen auf sich aufmerksam. Aktuell ist er bei Prominent getrennt zu sehen. Ariel, 2003 geboren, wurde ebenfalls durch diverse Realityformate bekannt und sammelte zuletzt im Dschungelcamp weitere TV-Erfahrungen. Schon bald wird sie die Rolle als Schweizer Bachelorette einnehmen. Die beiden verbindet damit eine ähnliche Karriere in der Realitybranche – und offenbar auch eine handfeste gegenseitige Abneigung.

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Instagram / _ariel__61, RTL Collage: Ariel und Aleks Petrovic

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RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"