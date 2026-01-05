Finales Lagerfeuer: Temptation-Aleks bettelt um Vergebung

Im finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP sieht Aleksandar Petrovic (34) seine Felle davonschwimmen: Seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) scheint nach seinen Aktionen in der Show endgültig mit ihm abgeschlossen zu haben. Aleks glaubt jedoch fest daran, die Situation durchschaut zu haben – er hat eingesehen, dass er emotional nicht für Vanessa da war und revidiert seine Aussagen. "Ich will dir konkrete Schritte vorschlagen, die ich mir selbst ausgedacht habe, wie ich schneller auf diese emotionale Ebene komme. Bitte gib mir die allerletzte Chance", fordert er. Vanessa zeigt sich davon unbeeindruckt: "Ich kann nicht immer die sein, die dasitzt und wartet. Vielleicht ist es auch einfach schon ein bisschen zu spät."

Sie blickt starr nach vorn zu Moderatorin Janin Ullmann (44), während Aleks zu ihr gewandt sitzt und ihr die Hände und das Knie tätschelt. Er beginnt zu weinen, entschuldigt sich und bittet dutzende Male darum, nicht verlassen zu werden. Als Janin nach ihrem Beziehungsstatus fragt, betont Vanessa, sie sei Single. Daraufhin kniet Aleks vor ihr nieder und bettelt um Vergebung. Der Realitystar fleht unter Tränen: "Gib mir doch diese Chance, bitte, ich meine das ernst! Ich hab doch erkannt, dass es an mir liegt!" Trotz Vanessas klarer Ansage bezüglich ihres Beziehungsstatus betont Aleks weiter, er sei verlobt – zuvor hatte er stets gesagt, nur die Frau sei verlobt, da sie den Ring trägt. Janin fordert ihn auf: "Aleks, du musst das akzeptieren."

Ob Vanessa und Aleks' Trennung von Dauer ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Erst in der Wiedersehensfolge, die am kommenden Montag ausgestrahlt wird, soll verraten werden, was nach Drehschluss noch passiert ist. Aleks hat sich jedoch bereits auf Instagram zu dem finalen Lagerfeuer zu Wort gemeldet und gibt dort eine hoffnungsvolle Auskunft. Dort schreibt er: "Nach der Trennung habe ich trotzdem weiter um Vanessa gekämpft. Nicht, weil ich musste, sondern weil mein Herz nicht anders konnte. Ob wir wieder zueinandergefunden haben, darf ich noch nicht verraten..."

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6