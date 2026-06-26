Kylie Jenners und Travis Scotts Kinder begeistern bei der WM

Zwei kleine Fußballfans haben bei der Fußball-WM 2026 für Begeisterung gesorgt: Stormi (8) und Aire Webster (4), die Kinder von Kylie Jenner (28) und Travis Scott (35), begleiteten ihren Vater zum Spiel Portugal gegen Usbekistan in Houston – der Heimatstadt des Rappers, berichtet E! News. Dabei bewies Travis einen Sinn fürs Twinning: Mit seiner achtjährigen Tochter Stormi trug er passende Portugal-Shirts, während er sich mit dem vierjährigen Aire im Camouflage-Look koordinierte. Am Spielfeldrand posierte das Trio für ein gemeinsames Familienfoto – dabei schnitt Travis für die Kamera eine lustige Grimasse.

Mama Kylie war beim Stadionbesuch nicht dabei. Die Unternehmerin hielt sich zu dem Zeitpunkt laut E! News in New York auf, wo sie gemeinsam mit ihrem Freund Timothée Chalamet (30) die Launch-Party für ihre Kooperation mit Meta Glasses feierte. Trotz der räumlichen Distanz pflegen Kylie und Travis nach ihrer Trennung im Jahr 2023 eine harmonische Co-Elternschaft. Anfang des Jahres schmissen die beiden gemeinsam eine Geburtstagsparty für Stormi und Aire.

Sowohl Travis als auch Kylie denken viel über ihre Rolle als Eltern nach. In einem Interview mit Rolling Stone sagte der Rapper im Januar über die Vaterschaft: "Du kannst nicht durchdrehen. Du kannst nicht so viele verrückte Sachen machen wie früher." Kylie wiederum verriet dem Magazin Vanity Fair, dass sie sich sehr bewusst ist, wie prägend diese Jahre für Stormi sind – und blickt auch schon in die Zukunft: "In den letzten Jahren meiner 20er möchte ich mich auf mich, meine Geschäfte, meine Arbeit konzentrieren, mit meinen Kindern reisen, sie genießen", sagte sie – und fügte hinzu: "Und dann möchte ich noch mehr Kinder haben."

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Imago Travis Scott jubelt nach Portugal gegen Usbekistan bei der WM 2026 im Houston Stadium

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Kinder Aire und Stormi an Weihnachten, Dezember 2025

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Getty Images US-amerikanischer Rapper Travis Scott

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