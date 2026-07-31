Wow: Kylie Jenner posiert ohne BH in durchsichtigem Kleid

Kylie Jenner (28) zieht mit ihrer neuen Kampagne jetzt alle Blicke auf sich: Die Unternehmerin präsentierte am Wochenende auf Instagram ihre neue Duftkollektion für Kylie Cosmetics und setzte sich dafür in mehreren sinnlichen Looks in Szene. Besonders ein Motiv fällt ins Auge: In einem transparenten weißen Kleid lehnt Kylie an Felsen und verzichtet dabei offenbar auf einen BH.

Für das Shooting schlüpft Kylie in verschiedene Outfits, die das Natur- und Steinmotiv der Kampagne aufgreifen. Zur Kollektion gehören insgesamt drei Kreationen: "Cashmere Muse", "Blush Wood" und "Velvet Brew". Auf Instagram schreibt Kylie zu ihren Neuheiten: "Lernt 'Mood Stones' kennen, mein NEUES Duft-Trio. Ob ihr euch zu etwas Frischem, Sanftem oder Kräftigem hingezogen fühlt, es gibt für jeden Moment einen passenden Duft." Die drei Parfums stehen laut Produktbeschreibung jeweils für eine eigene Duftwelt – von frischen, floralen Noten bis hin zu warmen, würzigen Kompositionen.

Dass Parfum für Kylie weit mehr als nur ein Beauty-Produkt ist, verriet sie bereits 2024 im Gespräch mit Vogue. "Als ich aufgewachsen bin, hatte meine Mom die schönste Auswahl an Düften", erinnerte sie sich. Vor allem ein besonders floraler Duft ihrer Mutter Kris Jenner (70) sei ihr bis heute im Gedächtnis geblieben. "Das ist eine prägende Dufterinnerung für mich, ich kann ihn jetzt noch riechen", erzählte Kylie damals. Neben der Arbeit an ihrer neuen Kollektion musste die Unternehmerin zuletzt jedoch auch einen schweren Verlust verkraften: Ihre Großmutter Mary Jo Campbell verstarb am 16. Juli im Alter von 91 Jahren.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner präsentiert ihr Mega-Dekolleté, April 2026

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Instagram / krisjenner Kylie Jenner und Kris Jenner

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