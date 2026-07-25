Travis Scott packt aus: So kam er zu "Die Odyssee"-Filmrolle

Travis Scott (35) ist nicht nur als Rapper bekannt – inzwischen hat er auch seinen ersten großen Filmauftritt hinter sich. In dem Historienepos "The Odyssey" von Regisseur Christopher Nolan (55) spielt der Musiker den Barden Demodocus, einen Dichtersänger, der Heldentaten in Versen besingt. Schon seit der Bekanntgabe seiner Besetzung im Januar sorgte seine Rolle für hitzige Diskussionen unter Fans und Filminteressierten. Nun hat Travis in der "Tonight Show" verraten, wie es überhaupt dazu kam – und die Geschichte klingt so überraschend, wie sie sich anhört.

Alles begann mit einem unerwarteten Anruf des berühmten Regisseurs. Travis erinnerte sich in der Show, dass er zunächst davon ausgegangen sei, Christopher wolle eines seiner Konzerte besuchen. "Ich gehe ran, und er sagt: 'Hättest du Interesse, in einem Film mitzuspielen?' Und ich sage: 'Ich meine, klar, warum nicht? Was ist das für eine Rolle?'" erzählte der Rapper. Der 35-Jährige war nach eigener Aussage sprachlos: "Ich sage: 'Moment mal. Du weißt, dass ich Musik mache?'" Christopher habe ihm daraufhin ausführlich erklärt, warum er genau der Richtige für den Part sei. Der Regisseur begründete seine Wahl gegenüber dem Time Magazine damit, dass er auf die Tradition der mündlichen Dichtung anspielen wollte, die er als Analogie zum Rap sieht. Im Gespräch mit Variety lobte er den Musiker zudem als "super schlau und super kreativ" und erklärte, dieser habe ein natürliches Gespür dafür, ein Publikum sowohl über das Gehör als auch visuell einzufangen.

Trotz seiner Begeisterung war Travis beim ersten Drehtag alles andere als entspannt. "Ich war nervös wie verrückt", gestand er im Variety-Interview. Christopher warf ihn nach eigener Aussage direkt ins kalte Wasser – umgeben von Hunderten von Komparsen und erfahrenen Filmstars. Als wichtigste Lektion aus dem Dreh nahm der Musiker mit: "Halte immer an der Vision fest. Geh nie einen Kompromiss bei der Vision ein." Den Starregisseur bezeichnete er dabei als seinen "Mentor". Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit der beiden: Schon 2020 wirkte Travis am Soundtrack zu Christophers Film "Tenet" mit.

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Getty Images Travis Scott bei der Premiere von "The Odyssey" in New York, Juli 2026

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London