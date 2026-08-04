Kylie Jenner erzielt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Kylie Jenner (28) und ihre Familie haben vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen: Ein Richter hat eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen einen Mann ausgesprochen, der Kylie offenbar seit Jahren aufdringlich verfolgt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um den 40-jährigen Kyle Robert DeWick, der laut einem Bericht der Daily Mail als mutmaßlicher Stalker gilt. Die Verfügung gilt für drei Jahre – bis zum 31. Juli 2029 – und verpflichtet DeWick dazu, einen Mindestabstand von rund 90 Metern zu Kylie, ihrer Mutter Kris Jenner (70) sowie ihren Geschwistern Kendall Jenner (30), Kim Kardashian (45), Kourtney (47), Khloe (42) und Robert zu halten. Außerdem ist es ihm untersagt, die Familienmitglieder zu kontaktieren oder deren Adressen in Erfahrung zu bringen.

Vorausgegangen war der dauerhaften Verfügung bereits eine temporäre einstweilige Verfügung, die die Familie im Mai erwirkt hatte. Kris hatte in ihren Gerichtsunterlagen beschrieben, wie DeWick schon 2021 mehrfach unangekündigt an Kylies Zuhause aufgetaucht und erst nach seiner fünften versuchten Annäherung wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden sei. Zuletzt soll er erneut versucht haben, der Familie nahezukommen – unter anderem, indem er sich als Kaufinteressent für Immobilien ausgab, die entweder der Familie gehörten oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft lagen. Laut dem Sicherheitsexperten John Romero, der für Kris tätig ist, soll DeWick dabei auch Interesse an einer Immobilie bekundet haben, die Kylie zum Verkauf angeboten hatte – mit einem Finanzierungsnachweis, den der zuständige Makler für gefälscht hielt.

In ihrem Antrag auf die Verfügung bezeichnete Kris den Mann unmissverständlich als Stalker und betonte, keinerlei Beziehung zu ihm zu haben. "Kyle Robert DeWick ist ein Stalker. Ich habe absolut keine Beziehung zu ihm", zitiert die Daily Mail aus den Gerichtsunterlagen. Kris schilderte zudem, dass DeWick offenbar glaubte, sie habe ihm im Jahr 2021 Nachrichten geschickt, in denen sie seine Gefühle für Kylie bestätigte und ihn ermutigte, ihrer Tochter einen Heiratsantrag zu machen. In einem Bundesgerichtsantrag aus dem Jahr 2024 soll DeWick zudem behauptet haben, Kylie sei in ihn verliebt und verfolge ihn seit Jahren. Kris erklärte in ihrem Schreiben, sie leide wegen der Situation unter starker emotionaler Belastung und großer Angst.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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