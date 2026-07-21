Süßer Auftritt: Travis Scotts Tochter stiehlt ihm die Show

Gefühlvoller Papa-Moment in New York: Travis Scott (35) hat am Sonntag beim großen Abschluss des Fanatics Fest im Jacob Javits Center seine Tochter Stormi Webster (8) auf die Bühne geholt. Während des Segments "Cactus Jack and Friends Live" performte der Rapper vor den Fans, als plötzlich der Mini-Star des Abends auftauchte. Die Achtjährige lief an seiner Seite über die riesige Stage, hielt die Hand ihres Papas, tanzte neben ihm und stand sogar mit ihm zusammen am DJ-Pult. Für die Besucher im Saal wurde der Auftritt damit zu einem besonders rührenden Highlight des Festivals.

Wie die Aufnahmen vom Event zeigen, ließ Travis seine Tochter nicht nur kurz winken, sondern band sie richtig in die Performance ein. Stormi ist das älteste von zwei Kindern, die Travis Scott mit seiner Ex Kylie Jenner (28) hat. Neben der gemeinsamen Tochter sind die beiden auch Eltern von Sohn Aire. Für Stormi war es nicht das erste Mal, dass sie Berührungspunkte mit der Musikwelt ihres stolzen Vaters hatte: Schon 2023 war sie kurz auf Travis' Song "Thank God" von seinem Album "Utopia" zu hören. Während Travis also in New York mit Stormi auf der Bühne stand, war auch Kylie Jenner an diesem Tag in der Nähe unterwegs.

Die Unternehmerin saß zeitgleich beim Finale der Fußball-WM 2026 im MetLife Stadium in New Jersey auf der Tribüne. Dort verfolgte sie das Spiel zusammen mit ihrem Freund Timothée Chalamet (30). Kameras hielten die beiden dabei auch bei einem Kuss fest. Der Auftritt von Stormi zeigt derweil einmal mehr, dass die Tochter von Travis und Kylie schon früh an das Leben im Rampenlicht gewöhnt ist. Die Kleine begleitet ihre Eltern seit Jahren regelmäßig zu ausgewählten Terminen, taucht in Social-Media-Posts auf und stand schon als Kleinkind bei Fashion- und Musikmomenten im Fokus. Für Stormi bedeutet das gleich zwei Welten, in denen sie sich offenbar sichtlich wohlfühlt: die glamouröse Reality- und Modewelt ihrer Mutter und die laute Konzertbühne an der Seite ihres Vaters.

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Getty Images Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster, Juni 2021

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Splash News / ActionPress Stormi Webster im August 2022

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford