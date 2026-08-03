Kylie Jenners "neuer alter" Look: Fans sind begeistert

Neue Fotos von Kylie Jenner (28) sorgen im Netz für mächtig Aufruhr. Die Aufnahmen zeigen die Unternehmerin und Realitystar beim Spaziergang in Los Angeles – und viele Fans sind überwältigt davon, wie sehr sie darin ihrem früheren Aussehen ähnelt. Ein viraler Post auf X, ehemals Twitter, der mittlerweile über drei Millionen Aufrufe verzeichnet, brachte es auf den Punkt: Kylie habe ihr altes Gesicht zurück. Zahlreiche Nutzer stimmten begeistert zu und verglichen die aktuellen Bilder mit Aufnahmen aus dem Jahr 2013.

Unter dem Post häuften sich die Kommentare. "Hat sie ihre Filler entfernen lassen? Das erinnert mich ehrlich gesagt an Kylie von 2013", schrieb jemand. Eine andere Person meinte: "Sie sieht aus wie ihr altes Ich – so, wie sie als Erwachsene aussehen würde, wenn sie keine Eingriffe hätte vornehmen lassen." Tatsächlich hatte Kylie in der Hulu-Show "The Kardashians" selbst erklärt, dass sie ihren Lippenfiller über den Zeitraum eines Jahres zur Hälfte habe auflösen lassen. Außerdem setze sie zuletzt verstärkt auf natürlichere, dezentere Make-up-Looks.

Die Diskussion rund um das Aussehen von Kylie begleitet die Unternehmerin seit Jahren. Schon vor etwa einem Jahrzehnt bemerkten Fans der Familiensendung "Keeping Up With the Kardashians", dass sich ihr Erscheinungsbild deutlich verändert hatte – insbesondere ihre Lippen wirkten auffällig voller. Anfangs bestritt sie jegliche Eingriffe, bestätigte schließlich aber den Einsatz von temporären Lippenfillern. Jegliche weiteren Eingriffe wies sie seither zurück: "Ich glaube, ein weit verbreitetes Missverständnis über mich ist, dass ich ganz viele Operationen im Gesicht hatte und irgendwie eine unsichere Person war – und das stimmte wirklich nicht!", stellte sie 2023 klar. Als Fotos von der Paris Fashion Week vor einigen Jahren viral gingen und erneut Spekulationen auslösten, äußerte sie sich auch dazu in "The Kardashians": "Es ist ein Wunder, dass ich noch immer Selbstvertrauen habe und mich im Spiegel schön finden kann."

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