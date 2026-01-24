Selten: Travis Scott spricht über Vaterschaft und seine Kids

Travis Scott (34) hat seltene Einblicke in sein Leben als Vater gegeben. Der Rapper, der mit seiner Ex-Freundin Kylie Jenner (28) zwei Kinder hat, sprach in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone über die tiefgreifende Veränderung, die die Geburt seiner Tochter Stormi und seines Sohnes Aire in ihm ausgelöst hat. "Man kann nicht mehr so verrückte Sachen machen wie früher", verriet der Musiker. Er erklärt, dass er sich früher viel mehr ausgelebt habe, heute aber bei jedem Schritt daran denke, welche Folgen das für seine Kinder haben könnte.

Besonders schwer sei es für ihn, unterwegs von den Kindern getrennt zu sein. Gleichzeitig schwärmt er von ihrer Kreativität und ihrem Erfindergeist, der ihn an sich selbst erinnere. Stolz erzählt der Musiker von einem Besuch mit Aire in einem Disney-Imagineering-Labor, wo der Junge völlig fasziniert von Robotern und neuer Technik gewesen sei. Gleichzeitig verriet Travis, dass es bei ihm zu Hause klare Regeln rund um Technologie gibt: "Meine Kinder haben keine KI", betonte er im Gespräch und begründet das damit, dass sie erst die Welt analog begreifen sollen, bevor sie sich auf künstliche Intelligenz stützen. Insgesamt hält Travis KI für hilfreich, wenn sie richtig eingesetzt wird – man müsse Designer und Kreative fordern und den Rahmen vorgeben, bevor es aus dem Ruder läuft.

Privat sind Travis und Kylie inzwischen getrennt, teilen sich aber die Verantwortung für Stormi und Aire. Das frühere Paar lernte sich 2017 kennen, kurze Zeit später wurde Kylie schwanger, 2018 kam Stormi zur Welt, 2022 folgte Aire. Nach On-off-Phasen trennten sich die beiden schließlich Ende 2022. Kylie hat inzwischen mit Timothée Chalamet (30) einen neuen Partner an ihrer Seite, mit dem sie zuletzt Hand in Hand und sichtlich vertraut bei den Golden Globes gesehen wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott mit Tochter Stormi Webster auf dem Arm, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Anzeige