Kylie Jenner und Travis schmeißen XXL-Party für ihre Kids

Kylie Jenner (28) und Travis Scott (34) haben sich für ihre Kinder wieder vereint – und wie: Am vergangenen Wochenende sangen die Reality-Ikone und der Rapper gemeinsam "Happy Birthday" für Stormi (8) und Aire (4), wie Videos vom 31. Januar auf X zeigen. Gefeiert wurde in einer Wüstenkulisse mit Palmen, Kakteen und riesigen Felsformationen, während Kylie den kleinen Aire (4) auf dem Arm hielt und Stormi (8) im pinken T-Shirt strahlend auf ihre Kerzen wartete. Die frühere On-off-Paarung stand Seite an Seite zwischen lachenden Gästen und Smartphones, die jeden Moment festhielten.

Die Party war ein eigenes Universum: Am Eingang ragten zwei gigantische, aufblasbare Köpfe von Stormi und Aire auf – ein augenzwinkernder Verweis auf Travis’ "Astroworld"-Cover. Drinnen begegneten die Gäste Schildern mit "Stormi World" und "Planet Aire", fuhren über eine eigens aufgebaute Rollschuhbahn, bestaunten Monstertrucks und nahmen im retro-pinken Diner Platz. Freundin Olivia Pierson zeigte die Deko auf TikTok, während Travis auf Instagram mit den Maskottchen posierte und schrieb: "8 und 4". Auch Khloé Kardashian (41) kam mit Tochter True vorbei. Sogar die plüschigen Labubu-Figuren tauchten auf – nicht nur als Motiv auf Tellern, sondern leibhaftig zum Knuddeln. Abseits des Partyrummels gratulierte Kris Jenner (70) auf Instagram rührend: "Alles Gute zum Geburtstag, meine lieben Stormi und Aire! Ihr werdet beide unendlich geliebt und macht unsere Welt jeden Tag ein bisschen schöner."

Privat geben Kylie und Travis selten Einblicke, doch zuletzt sprach der Musiker im Rolling Stone offen darüber, wie ihn die Vaterrolle bremst und fokussiert. Er schwärmte davon, wie sehr die Kinder seinen Forschergeist teilen. "Ich habe meinen Sohn zum Disney Imagineering Spot mitgenommen, und als er die Roboter und all die neuen Technologien und deren Funktionsweise sah, war er völlig begeistert", so Travis. Kylie, die in den vergangenen Jahren immer wieder betont hat, wie wichtig ihr ein harmonischer Familienalltag ist, setzt auch bei großen Feiern auf Teamplay. Nähe zeigen die beiden vor allem über die Kinder: gemeinsame Momente bei Geburtstagen, stolze Schnappschüsse und kleine Rituale, die für Stormi und Aire im Mittelpunkt stehen. So entsteht zwischen Glamour und Großaufgebot eine Familienroutine, die ohne große Worte auskommt – und an Tagen wie diesen ganz von selbst für leuchtende Kinderaugen sorgt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

Instagram / travisscott Travis Scott auf der Geburtstagsparty seiner Kinder

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021