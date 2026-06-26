"Land nimmt mich auseinander": Ariel will gern auswandern

Die Schweiz könnte nun schon bald eines ihrer bekanntesten Reality-Gesichter verlieren. Ariel (23) hat jetzt auf Instagram angekündigt, ihrer Heimat noch in diesem Jahr den Rücken kehren zu wollen. Die diesjährige Bachelorette aus Basel ließ dabei kein gutes Haar an ihrem Heimatland. "Dieses Land nimmt mich auseinander", schimpfte sie. Besonders die aktuelle Hitzewelle scheint ihr zuzusetzen: "Wir haben fast 21 Uhr. Es ist immer noch 40 Grad gefühlt hier in der Schweiz. Also schlimmer als in Thailand ist es hier auf jeden Fall."

Doch nicht nur die hohen Temperaturen sorgen bei Ariel für Frust, sondern auch die Bürokratie. Laut der Zeitung Blick hielt sie in ihrer Story einen Stapel Unterlagen in die Kamera und berichtete, dass noch ein Termin bei ihrer Steuerberaterin anstehe. Ihr Fazit fiel entsprechend deutlich aus: "Auswandern dieses Jahr noch, Leute. Ich sage euch, dieses Jahr seht ihr mich noch am Strand. Ich kann nicht mehr." Wohin es die Reality-TV-Bekanntheit verschlagen soll, verriet sie allerdings noch nicht. Auch konkrete Auswanderungspläne behielt sie bislang für sich – ihre Fans dürfen also gespannt sein, wie es für Ariel weitergeht.

Nicht zum ersten Mal sorgt Ariel mit Aussagen über die Schweiz für Gesprächsstoff. Im Podcast "Take me Späti" offenbarte sie gegenüber Moderatorin Sara Arslan zuletzt eine überraschende Wissenslücke. Auf die Frage nach der Einwohnerzahl der Schweiz antwortete sie: "Drei Millionen, glaube ich, oder vielleicht jetzt mehr – vier." Bevor sie möglicherweise ihre Koffer packt, steht für Ariel jedoch erst einmal ein anderes Abenteuer an: Schon bald wird sie als Schweizer "Bachelorette" auf die Suche nach der großen Liebe gehen und könnte dort einige interessante Kandidaten kennenlernen.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, frühere Dschungelcamperin

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar