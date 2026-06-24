Nennt Namen: Sie bettelten laut Ariel um Bachelorette-Zusage

Wer sitzt in der nächsten Staffel in der Schweizer Bachelorette-Villa? Diese Frage beschäftigt offenbar nicht nur gewöhnliche Kandidaten, sondern auch einige bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Landschaft. Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) plauderte die Schweizer Bachelorette Ariel (23) jetzt gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) aus dem Nähkästchen – und nannte dabei ganz konkret drei Namen: Eric Stehfest (37), Joshi Josh und Tim Kühnel (29) sollen sich persönlich um eine Teilnahme an ihrer Staffel bemüht haben.

Während Ariel über Eric schwärmt: "Ich finde Eric Stehfest richtig sexy, der sieht schon gut aus. Der hat so was Perverses, der hat so was Kaputtes, das mag ich", fällt ihr Urteil über Tim deutlich anders aus. "Dann gab es noch so einen, wie heißt der? Der Langweilige, der nur bumsen kann im Fernsehen. Wer war das noch mal? Tim, genau. Der wollte unbedingt", schoss sie im Podcast. Nachdem Serkan bei ihr nachgehakt hatte und sie den Namen bestätigt hatte, legte sie nach: "Verbindet man eigentlich nur mit Rammeln. Der hat zehn Bewerbungen abgeschickt, der wollte unbedingt. Der wollte auch, dass ich die Produktion überrede, dass er dabei ist. Aber die haben keinen Bock auf den, weil der ist langweilig." Joshi Josh habe sich ebenfalls bei ihr persönlich gemeldet – die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show #CoupleChallenge.

Für Wirbel sorgte Ariel schon vor rund einer Woche auf Instagram. In einer Story zeigte sie ein Foto, auf dem eine Männerhand ihren Fuß festhält. Dazu schrieb sie vielsagend: "Von wegen er mag keine Füße." Viele Fans starrten vor allem auf ein Tattoo mit dem Schriftzug "Paradiso" auf dem Arm des Unbekannten. Weil Ariel zuvor auch Eindrücke aus Thailand gepostet hatte, fragten sich einige: Hat sie ihr Herz vielleicht längst vergeben, noch bevor die Staffel überhaupt läuft?

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

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RTLZWEI Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026