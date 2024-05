Ein Junge: Matthew Bellamy und Elles Baby ist auf der Welt!

Erst Mitte März hatten der Muse-Frontmann Matthew Bellamys (45) und seine Frau Elle Evans (34) bekannt gegeben, dass sich ihre Familie vergrößern wird – wenige Wochen später ist es nun so weit: Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt! Der kleine Junge hört auf den Namen George Julien-Wade Bellamy und macht mit seiner Ankunft das Familienglück perfekt. Auf Instagram teilte die zweifache Mama eine Reihe an Bildern, die unter anderem den kleinen Bub, aber auch die stolzen Eltern und Schwesterchen Lovella Dawn zeigen. Den Beitrag versieht sie mit niedlichen Zeilen: "Wir sind besessen und schwelgen in neugeborener Glückseligkeit! Ich erhole mich gut, und er hat sich bereits in eine schöne Routine eingelebt."

Benannt wurde der Promispross nach Mathews Vater Mats, Elles Mutter Julie und ihrem Vater Billy Wade Evans. Ein besonderer Dank der frischgebackenen Zweifach-Mama geht an ihren Ehemann. "Ich bin meinem wundervollen Ehemann so dankbar, dass er mich bei jedem Schritt unterstützt und an meiner Seite ist", schreibt sie. Die Fans des Ehepaares freuen sich über die Geburt des kleinen George mindestens genauso sehr wie die Eltern des Jungen. Sie sind sich vor allem in einem Punkt einig – er sieht aus wie sein Vater! "Er ist eine Mini-Kopie von Matt, so süß", kommentiert ein Follower. "Sieht schon aus wie Matt", tippt ein weiterer.

Für Matthew und Elle ist George das zweite gemeinsame Kind. Bereits 2020 begrüßte das Paar ihre kleine Tochter Lovella, die nun große Schwester geworden ist. Der Muse-Frontmann selbst wurde schon 2011 zum ersten Mal Vater. Die Mutter seines Sohnes ist Kate Hudson (45), mit der er vier Jahre lang eine Beziehung führte.

Instagram / elloelle Elle Evans, Matthew Bellamy und ihre Tochter Lovella

Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans bei der amfAR Gala 2019

