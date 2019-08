Was für ein romantisches Happy End für Matthew Bellamy (41)! Der Muse-Frontmann war vier Jahre mit Kate Hudson (40) liiert und verlobte sich sogar mit ihr. Zum Traualtar schafften die Eltern eines Sohnes es allerdings nie. Stattdessen folgte Ende 2014 die Trennung. Sein Glück fand der Musiker daraufhin in Elle Evans (29) – und dieses scheint nun für die Ewigkeit zu sein: Matt und das Model haben sich am Samstag das Jawort gegeben!

Diese tolle Nachricht verkündete das frisch getraute Ehepaar auf seinen Instagram-Accounts. Dazu veröffentlichten sie zwei ähnliche Fotos, auf denen die beiden strahlend einen Gang entlang schreiten, offenbar kurz nachdem sie sich die ewige Liebe geschworen hatten. Während Elle ein schulterfreies enges Brautkleid aus Spitze trug, war der Bräutigam in einen beigefarbenen Anzug geschlüpft. Mit "Mr. & Mrs. Bellamy" und mehreren Herz-Emojis kommentierten der 41-Jährige und seine 12 Jahre jüngere Frau ihre Beiträge.

Die Bilder geben auch Einblicke in die traumhaft geschmückte Kulisse ihrer Zeremonie: Unter einem Bogen aus weißen und rosafarbenen Rosen hauchten sie sich gegenseitig das "Ja" zu und auch der Gang zum Altar war mit zahlreichen Blumen versehen.

Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Matthew Bellamy, Muse-Frontmann

Anzeige

Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans bei den Grammys 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de