Kate Hudson teilt süße Einblicke in ihre Patchwork-Familie

Schauspielerin Kate Hudson (45) hat ein Wochenende mit ihrer Patchwork-Familie in New York verbracht und dabei ihren Ex-Partner Matthew Bellamy (46) wiedergesehen. Gemeinsam mit ihren drei Kindern Ryder, Bingham und Rani genoss sie die Zeit in der Metropole, während Matt, der Vater von Bingham und Frontmann der Band Muse, sie begleitete. Die harmonische Zusammenkunft zeigte erneut, wie eng verbunden die Familie ist, auch wenn die Kinder von verschiedenen Vätern stammen.

Auf Instagram teilte Kate herzliche Fotos ihrer Familie, darunter ein Bild von Matt und ihren beiden Söhnen, die gemeinsam die Straßen von New York entlanglaufen. Weitere Aufnahmen zeigen Ryder und den 12-jährigen Bingham beim Fußballspielen sowie die kleine Rani, die mit ihrer fröhlichen Art alle verzaubert. Fans kommentierten begeistert und lobten die Familie für ihre Verbundenheit. "A New York minute", schrieb Kate zu den Bildern, die viele Einblicke in das harmonische Familienleben geben.

In einem Interview mit dem Magazin People sprach Kate über ihre moderne Familie: "Wir sind sehr verbunden und stehen uns sehr nahe. Liebe kann ihre Form ändern. Es ist interessant, wenn man so eine moderne Familie hat; es gibt so viel Liebe für alle Kinder." Sie fügte hinzu: "Ich denke, das Einzigartige an meinem Leben ist, dass wir in dieser Patchwork-Familie einen Weg gefunden haben ... Die Kinder fühlen sich, als hätten sie eine riesige Familie." Kate erzählte auch, dass die Töchter ihrer Ex-Partner eng mit Rani befreundet seien und "wie Schwestern" füreinander wären. Ihr Verhältnis zu Matt und seiner Frau sei so eng, dass sie sogar auf deren Tochter Lovella aufpasse. "Ich sage dann: 'Ja, kommt, bringt sie rüber'", berichtete Kate lachend. "Und dann sitze ich mit all den Kindern zusammen und bin so glücklich, dass wir diese echte, große Familie haben. Es ist wunderschön."

Instagram / katehudson Matt Bellamy mit seinen Söhnen in New York

Instagram / katehudson Kate Hudsons Söhne Ryder und Bingham

