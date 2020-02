Matthew Bellamy (41) und seine Frau Elle Evans (30) werden Eltern! Nach seiner Trennung von Schauspielerin Kate Hudson (40) scheint der Musiker in dem Model nun seine wahre Liebe gefunden zu haben. Im August des vergangenen Jahres gaben sich der Muse-Frontsänger und die Blondine das Jawort. Jetzt überraschte das Paar seine Fans mit einer erfreulichen Nachricht im Netz: Die beiden erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

"Unsere kleine Familie wächst. Und mein Bauch auch", teilte die schwangere Elle stolz via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt die werdenden Eltern in einer paradiesischen Kulisse. Dabei hält der "Starlight"-Interpret seine Hand schützend über den prallen Babybauch seiner Liebsten. Das Wissen über den erwarteten Zuwachs hielt das Couple lange Zeit unter Verschluss: "Seit September unser bestgehütetes Geheimnis", verriet die 30-Jährige in ihrer Story.

Für Matthew ist es nicht der erste Sprössling: Aus seiner früheren, vierjährigen Beziehung mit Kate geht der inzwischen 8-jährige Sohnemann Bingham Hawn Bellamy (8) hervor.

Instagram / elloelle Elle Evans und Matthew Bellamy im Februar 2020

Instagram / elloelle Matthew Bellamy und Elle Evans im Juni 2019

Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans bei den Grammys 2016

